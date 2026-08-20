Ticinesi e svizzeri le pagano, le multe

Gli introiti derivanti dalle multe sono una voce tutt'altro che marginale per un comune a spiccata vocazione turistica come Cernobbio, conferma il sindaco Matteo Monti. «Gli introiti delle sanzioni oscillano dai 150 ai 170 mila euro annui». Le sanzioni vengono pagate in buona misura, anche se qualcuno cerca sempre di farla franca. «Come molti altri Comuni anche il nostro ha una società di riscossione che si occupa di questa incombenza, garantendo il recupero dei crediti. In base alle ultime rilevazioni, la percentuale delle sanzioni pagate si attesta attorno al 70%», aggiunge Monti.

Un tempo i comuni comaschi dovevano fare i conti con molti automobilisti svizzeri (e ticinesi), che approfittavano delle difficoltà nell'esigere le sanzioni oltre frontiera per farla franca. Ora la situazione è cambiata: i dati di Cernobbio e Maslianico certificano che i possessori di veicoli con targhe rossocrociate saldano le multe con una percentuale tra il 75% e l'80%. Dove invece si fa ancora fatica a esigere il pagamento dovuto, la percentuale cala.