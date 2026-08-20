Caso Maidan: «Sette mesi dopo, il ricorso resta senza risposta»

Oggi è HelvEthica Ticino a lamentare il silenzio delle autorità cantonali. «Non si tratta di una semplice controversia amministrativa. Sono direttamente coinvolti diritti garantiti dalla Costituzione federale e cantonale, in particolare la libertà di espressione e la libertà di riunione», si sottolinea nella nota inviata alle redazioni.

Il Comune di Muralto aveva ottenuto una proroga fino al 26 marzo per presentare le proprie osservazioni, ma «senza poi pronunciarsi nel merito né produrre alcun elemento a sostegno della decisione impugnata». Dal punto di vista giuridico, la giurisprudenza svizzera ed europea è chiara, osserva HelvEthica Ticino: «La mera possibilità di contestazioni o tensioni non è sufficiente a giustificare una limitazione preventiva di una libertà fondamentale. Occorre un pericolo concreto, attuale e verificabile per l’ordine pubblico». Nel caso di Muralto, invece, «il diniego delle misure provvisionali si è fondato esclusivamente sui rischi indicati dal Comune, senza che fossero dimostrati fatti concreti atti a giustificare una restrizione così incisiva».