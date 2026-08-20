Il pitone scomparso, le minacce social e poi il silenzio. L'etologo: «Ecco dove cercarlo»

Può essere pericoloso per i piccoli animali?

«Prima di tutto, bisogna capire quando ha mangiato. Un pitone affamato sarà più pericoloso perché ha fame, mentre un pitone che ha appena mangiato solitamente non fa niente di male. È importante chiarire che non è aggressività: è semplicemente la ricerca di cibo. La pericolosità è nella stretta, non nel morso. Il pitone uccide per stritolamento: si avvolge attorno alla preda, stringe e poi la inghiotte intera».