Una bici "volante"
Singolare recupero della Rega, ieri, nella zona di Sasso Gotto (Ponte Brolla).
LOSONE - Un intervento insolito ha visto protagonista ieri mattina un elicottero della Rega nella zona di Sasso Gotto (ponte Brolla) a Losone. Intorno alle 10:30, un mountain biker è caduto riportando fortunatamente solo ferite leggere. L’allarme è stato lanciato poco dopo l’incidente e la squadra di soccorso è intervenuta prontamente.
La particolarità dell’operazione ha riguardato non solo il recupero del ciclista, ma anche quello della sua mountain bike, che è stata trasportata insieme a lui. In questi casi, come spiegato dalla portavoce della Rega, Federica Mauri, può capitare che, oltre alla persona ferita, venga recuperato anche il mezzo. D'altra parte, sottolineamo noi, considerati i prezzi ormai raggiunti dalle moderne e-bike, è facile capire perché il proprietario possa essere restio a separarsene, temendo di non ritrovarla più.
Dopo il recupero, il ciclista è stato trasportato all’ospedale più vicino per le cure del caso. L’episodio, seppur non grave, ha suscitato curiosità soprattutto per la bicicletta "volante" trasportata con il verricello dall’elicottero, un dettaglio che rende l’intervento decisamente singolare.