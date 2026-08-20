Una bici "volante"

LOSONE - Un intervento insolito ha visto protagonista ieri mattina un elicottero della Rega nella zona di Sasso Gotto (ponte Brolla) a Losone. Intorno alle 10:30, un mountain biker è caduto riportando fortunatamente solo ferite leggere. L’allarme è stato lanciato poco dopo l’incidente e la squadra di soccorso è intervenuta prontamente.