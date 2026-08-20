Strade chiuse, danni, torrenti e riali in piena
Residenti preoccupati per il livello dell’acqua. Grossi disagi nel Sopraceneri a causa delle precipitazioni
Residenti preoccupati per il livello dell’acqua. Grossi disagi nel Sopraceneri a causa delle precipitazioni
BELLINZONA - Appare decisamente "arrabbiato e in piena" il Riale Grande di Camorino, come segnalano diversi lettori. Le immagini mostrano il corso d'acqua, ingrossato dalle abbondanti precipitazioni, avvicinarsi pericolosamente ai bordi del proprio alveo.
La preoccupazione tra i residenti è palpabile. E quella del Riale Grande non è l'unica situazione sotto osservazione: immagini di torrenti in piena e corsi d'acqua al limite della propria portata stanno infatti giungendo anche da altre zone di Camorino.
A Camorino e Sant’Antonino, in ogni caso, si sono registrati i disagi maggiori. Una casa è stata colpita da una pianta sradicata dal vento ed è stata danneggiata in modo importante sul tetto. Diversi anche i tratti di strada allagati e in particolare nel sottopassaggio dell’A2 alcuni veicoli sono rimasti bloccati. I pompieri hanno dovuto rispondere a diverse chiamate.
Strade chiuse e disagi alla circolazione
Il maltempo sta provocando vari disagi alla circolazione, specialmente nel Sopraceneri. Via Bellinzona a Lumino è chiusa in entrambe le direzioni causa allagamenti, tra Via del Battistone e Via al Sasso.
Pochi chilometri più a nord, nel territorio del Moesano, la strada tra Molina-Buseno e Pciött è stata sbarrata per motivi di sicurezza.
Scendendo verso Bellinzona, vengono segnalati problemi di traffico a Camorino, nella zona del Centro Ala Monda, a causa di allagamenti e della caduta di alberi.
Più a sud, a Camignolo (Monteceneri) viene segnalata la chiusura di ponti all'altezza dei riali per il pericolo di allagamento.
Evacuati a Sorte
Una colata detritica si è verificata questo pomeriggio all'altezza di Lostallo in seguito al maltempo che imperversa nella regione. Attualmente la strada cantonale (strada italiana H13) fra Lostallo e Piani di Verdabbio è chiusa. Rimane invece percorribile la A13.
L'informazione è stata confermata a Keystone-ATS da Ramona Tiefenthal, portavoce dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, quest'ultimo ha diramato poco fa una notifica riguardo alla colata detritica.
«Al momento piove ancora molto forte, quindi dobbiamo prima aspettare che la pioggia diminuisca e solo allora potremo valutare meglio la situazione», ha precisato Tiefenthal.
Il Municipio di Lostallo ha diramato oggi un avviso riguardo alle possibili «chiusure precauzionali al traffico fino a nuovo avviso» della strada cantonale da Sorte, frazione di Lostallo colpita dal nubifragio del 21 giugno 2024, fino ai Piani di Verdabbio.
Il Municipio precisa inoltre che «gli abitanti di Sorte, sponda destra, sono già stati evacuati a titolo precauzionale» e consiglia a quelli della sponda sinistra di utilizzare la strada di campagna del ponte Novena per recarsi nelle proprie abitazioni.
Piogge attese... con riserva
Le precipitazioni di oggi, attese dopo settimane segnate da una siccità sempre più preoccupante, rappresentano certamente una boccata d'ossigeno. Ma la pioggia intensa porta con sé anche i primi disagi. Per il momento non si segnalano danni significativi, ma nel corso della mattinata sono aumentate le segnalazioni di strade allagate e piante cadute.
E mentre l'acqua continua a scendere con intensità, l'attenzione resta alta almeno fino a questa sera.