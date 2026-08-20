Strade chiuse, danni, torrenti e riali in piena

A Camorino e Sant’Antonino, in ogni caso, si sono registrati i disagi maggiori. Una casa è stata colpita da una pianta sradicata dal vento ed è stata danneggiata in modo importante sul tetto. Diversi anche i tratti di strada allagati e in particolare nel sottopassaggio dell’A2 alcuni veicoli sono rimasti bloccati. I pompieri hanno dovuto rispondere a diverse chiamate.

Strade chiuse e disagi alla circolazione

Il maltempo sta provocando vari disagi alla circolazione, specialmente nel Sopraceneri. Via Bellinzona a Lumino è chiusa in entrambe le direzioni causa allagamenti, tra Via del Battistone e Via al Sasso.