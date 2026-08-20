L'ex municipale di Bissone va processo: in aula a metà settembre

L'ex municipale, attualmente in carcere, è accusato di aver appiccato l'incendio divampato il 3 dicembre 2025 in via Scairone, a Melano, all'interno del deposito utilizzato da un suo inquilino. Dalle indagini era inoltre emerso un acceso contenzioso tra i due, legato al mancato pagamento di alcuni affitti. Secondo l'accusa, alcuni giorni prima del rogo il diverbio sarebbe degenerato in una lite durante la quale Bernardi avrebbe aggredito fisicamente l'uomo.