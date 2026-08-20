Una vendemmia dal peso d'oro messa a rischio dall'emergenza climatica

Perché se la vendemmia si annuncia eccellente, il percorso per arrivarci è stato tutt'altro che semplice. Siccità, grandine, parassiti, aumento dei costi e un mercato del vino sempre più difficile sono solo alcune delle sfide con cui i viticoltori ticinesi hanno dovuto fare i conti. E proprio mentre Cadenazzi parlava della scarsità d'acqua, fuori ha iniziato a piovere. Una buona notizia, accolta quasi con sollievo. «Speriamo solo che non faccia danni», ha commentato. Perché, dopo mesi di caldo e siccità, anche l'uva potrà beneficiarne.