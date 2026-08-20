Maltempo in Mesolcina, il bilancio della polizia

Per motivi di sicurezza è stata chiusa anche la strada cantonale H13, tra i Piani di Verdabbio (a nord del paese) e la fine del paese di Sorte, all'altezza dell'ex autogrill. Le chiusure si protrarranno fino a domani, venerdì 21 agosto, alle ore 12, quando è prevista una nuova valutazione della situazione.

La Polizia cantonale, in collaborazione con i Comuni della zona, ha già provveduto a informare ed evacuare le persone che vivono nelle aree più a rischio. Alla popolazione si raccomanda inoltre di non mettersi inutilmente in pericolo, rimanendo preferibilmente in casa. In caso di necessità ci si può rivolgere ai normali numeri d'emergenza oppure allo Stato Maggiore Moesa - Moreno Monticelli, 076 450 65 58.