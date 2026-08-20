Speronamenti, fuga e arresto

Il conducente ha poi forzato anche il posto di blocco predisposto alla dogana di Brogeda dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), riuscendo a entrare in Italia. A quel punto le pattuglie della Cantonale hanno proseguito l'inseguimento oltre confine. Una possibilità prevista dall'Accordo sulla cooperazione di polizia tra Svizzera e Italia: per gli inseguimenti transfrontalieri, precisa la Polizia cantonale, non sono previste limitazioni territoriali. Quello di mercoledì è il primo caso registrato nel 2026.

Nella zona di Cadorago il furgone è stato infine fermato. Il conducente, un cittadino straniero, è stato dapprima fermato dagli agenti della Polizia cantonale e successivamente arrestato dalla polizia italiana. Il passeggero, invece, è riuscito a darsi alla fuga ed è tuttora ricercato. Nell'intervento, precisa infine la Polizia cantonale, non si sono registrati feriti. Sono ora in corso gli accertamenti, in collaborazione con gli inquirenti italiani.