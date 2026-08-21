Sparito nel nulla, si scopre che era in prigione

L'affare

«La scorsa estate di questi tempi – dice il 49enne – la mia azienda nei Grigioni è fallita. Un giorno in un bar il montenegrino si è proposto di aiutarmi acquistando alcune quote sociali. Acconsentii. Avevamo pattuito una cifra attorno ai 30'000 franchi. Inizialmente ha cercato di pagarmi con una Maserati non sua. In seguito mi ha fatto piombare in casa cinque persone che mi volevano pagare con un chilo di cocaina. Io però volevo i soldi».

Fatto sta che una certa quantità di droga (minima a detta del nostro interlocutore) è rimasta nella casa del 49enne. «Avrei dovuto chiamare la polizia. Invece me la sono tenuta. Ne ho consumata un po' io. E un po' l'hanno consumata alcuni amici».