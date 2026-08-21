Il finale di agosto col botto

Sabato 29 agosto a partire dalle 18:30, in Rivetta Tell sul lungolago di Lugano, il celebre format milanese Salsodromo varca per la prima volta i confini svizzeri con l'evento Ma che Rumba. Una serata dedicata alla cultura latinoamericana con momenti di condivisione e ritmo, che invita ogni persona ad essere protagonista portando da casa le proprie percussioni, güiro e maracas. Il programma prende il via con un MiniTalk dedicato al ruolo della salsa nella diaspora latinoamericana, per poi scaldare il pubblico con una lezione aperta di Salsa e Merengue a cura di Lugaggia Tere, la performance di cajón peruviano e tromba di Cris Laraffe, e i DJ set di Una Extracomunitaria e Guayaba, ideatrice del progetto.

Cinema

Due appuntamenti con cinema sotto le stelle, curati da Nuovo Cineroom, si tengono questa settimana al Boschetto del Parco Ciani, dalle ore 21. Martedì 25 agosto, viene proposta la proiezione di Testa o croce? (2025), western di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis con Alessandro Borghi, Nadia Tereszkiewicz e John C. Reilly. Un'opera in bilico tra il cinema di Sergio Leone e i film di Bud Spencer e Terence Hill, che rievoca la storica sfida del 1890 tra i cowboy di Buffalo Bill e i butteri maremmani (versione in italiano e inglese con sottotitoli in italiano). Consigliato a partire dai 12 anni. Sabato 29 agosto, si prosegue con Piero Pelù - Rumore Dentro, il documentario di Francesco Fei che racconta la rinascita del rocker fiorentino. In seguito ad un danno permanente al nervo acustico, subito in studio nel 2022, il "rumore dentro" si trasforma per l'artista in un'opportunità di rigenerazione tra famiglia, libertà, amici, i Litfiba, i viaggi e la creazione di un nuovo album.