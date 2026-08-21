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Il finale di agosto col botto

L'appuntamento è previsto dal 24 al 30 agosto. In vista numerose attività: tra balli latino americani, cinema, musica e molto altro
Il finale di agosto col botto
TiPress
Fonte Città di Lugano
elaborata da Redazione
Il finale di agosto col botto
L'appuntamento è previsto dal 24 al 30 agosto. In vista numerose attività: tra balli latino americani, cinema, musica e molto altro

LUGANO - Tanti eventi gratuiti chiudono il mese di agosto in città tra salsa, concerti, incontri e cinema per ogni età. Di seguito gli appuntamenti in programma dal 24 al 30 agosto.

Ballo

Sabato 29 agosto a partire dalle 18:30, in Rivetta Tell sul lungolago di Lugano, il celebre format milanese Salsodromo varca per la prima volta i confini svizzeri con l'evento Ma che Rumba. Una serata dedicata alla cultura latinoamericana con momenti di condivisione e ritmo, che invita ogni persona ad essere protagonista portando da casa le proprie percussioni, güiro e maracas. Il programma prende il via con un MiniTalk dedicato al ruolo della salsa nella diaspora latinoamericana, per poi scaldare il pubblico con una lezione aperta di Salsa e Merengue a cura di Lugaggia Tere, la performance di cajón peruviano e tromba di Cris Laraffe, e i DJ set di Una Extracomunitaria e Guayaba, ideatrice del progetto.

Cinema
Due appuntamenti con cinema sotto le stelle, curati da Nuovo Cineroom, si tengono questa settimana al Boschetto del Parco Ciani, dalle ore 21. Martedì 25 agosto, viene proposta la proiezione di Testa o croce? (2025), western di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis con Alessandro Borghi, Nadia Tereszkiewicz e John C. Reilly. Un'opera in bilico tra il cinema di Sergio Leone e i film di Bud Spencer e Terence Hill, che rievoca la storica sfida del 1890 tra i cowboy di Buffalo Bill e i butteri maremmani (versione in italiano e inglese con sottotitoli in italiano). Consigliato a partire dai 12 anni. Sabato 29 agosto, si prosegue con Piero Pelù - Rumore Dentro, il documentario di Francesco Fei che racconta la rinascita del rocker fiorentino. In seguito ad un danno permanente al nervo acustico, subito in studio nel 2022, il "rumore dentro" si trasforma per l'artista in un'opportunità di rigenerazione tra famiglia, libertà, amici, i Litfiba, i viaggi e la creazione di un nuovo album.

Cinema Family
Per il pubblico più giovane, al Boschetto di Parco Ciani sono previste con tre proiezioni serali a partire dalle 20:30. La programmazione si apre mercoledì 26 agosto con Il ragazzo invisibile, film di fantascienza diretto da Gabriele Salvatores con Valeria Golino e Ludovico Girardello nei panni di un tredicenne che scopre all'improvviso di poter diventare invisibile. Si prosegue giovedì 27 agosto con Il faraone, il selvaggio e la principessa del maestro dell'animazione Michel Ocelot, un viaggio in tre fiabe tra l'antico Egitto, il Medioevo e l'Impero Ottomano. Venerdì 28 agosto, vede la proiezione del film d'animazione Minuscule - La valle delle formiche perdute di Thomas Szabo e Hélène Giraud, un'avventura in cui una giovane coccinella aiuterà un gruppo di formiche nere a difendere il proprio formicaio.

Incontri
La rassegna Chilometro zero, curata dalle Biblioteche cantonali, propone quattro appuntamenti dedicati ai segreti della parola e della scrittura. Lunedì 24 agosto, si tiene l'incontro Scrivere a tante mani. Scritture collettive tra letteratura e saggistica, una tavola rotonda moderata da Stefano Vassere che vedrà autori, storici e traduttori – tra cui Yari Bernasconi, Andrea Fazioli, Manuela Mazzi, Anna Ruchat, Rosario Talarico e Gianni Tavarini – confrontarsi sulle sfide, le dinamiche e i retroscena della creazione editoriale collettiva.

Il giorno seguente, martedì 25 agosto, nell’incontro intitolato Lingue e pipistrelli, il linguista Andrea Moro affiancato da Lorenzo Tomasin, conduce il pubblico in un viaggio tra scienza e letteratura in cui si pone la linguistica come modello per interpretare il mondo. Mercoledì 26 agosto, lo Studio FOCE ospita l’evento intitolato Ancora d'agosto, solo poesia. Un'intensa lettura poetica corale che vedrà alternarsi voci e sensibilità diverse, tra cui Lena Camponovo, Rodolfo Ceré, Gilberto Isella, Francesco Luisi, Enzo Pelli, Marina Rezzonico, Lorenzo Sganzini, Elena Spoerl Vögtli, Giancarlo Stoccoro e Simona Tuena.

A chiudere le proposte di agosto della rassegna Chilometro zero, venerdì 28 agosto, in programma la presentazione de I “fiammiferi” di pagine d'arte. Con la moderazione di Luca Saltini, Matteo Bianchi, Carolina Leite e Luca Pascoletti svelano la nuova collana di racconti brevi di Pagine d’Arte, una selezione di testi folgoranti – fra cui quelli di Raffaele la Capria, Maria Gabriela Llansol, Alphonse Daudet, Matilde Serao, Gerhard Meier – capaci di accendere un fuoco, come la fiamma di un fiammifero. Oltre a questi incontri, ad arricchire la proposta culturale della settimana, si aggiunge un appuntamento insieme all'autrice e conduttrice radiofonica Julie Arlin che giovedì 27 agosto presenta il suo ultimo romanzo intitolato “Là dove fa paura”. Modera l’incontro Filippo Ongaro. Tutti gli incontri sono fissati alle ore 18 e si svolgono alla Darsena del Parco Ciani, eccezione fatta per l’incontro del 26 agosto che si tiene allo Studio FOCE.

Musica
Nell'ambito della rassegna LAC en plein air, l'Agorà del LAC accoglie tre serate a partire dalle 21. Venerdì 28 agosto, voci femminili e nuove prospettive sulla musica popolare contemporanea attraversano una serata dedicata a memoria, identità e sperimentazione. InterFolk mette in relazione tradizione svizzera e scrittura originale in un repertorio aperto al dialogo tra passato e presente. Raissa Avilés e Sara Magon danno forma con “Texturas” a un progetto musicale che combina repertori latinoamericani, canzone italiana e composizioni originali. Con “totätanz”, Simone Felber Iheimisch affronta infine i temi di perdita, vita e morte attraverso il linguaggio della Neuse Volksmusik svizzera. Un percorso tra antiche connessioni musicali, tradizioni alpine e nuove forme espressive riunisce tre progetti accomunati dalla ricerca sul suono, in programma sabato 29 agosto.

L’ensemble histoirefuture ripercorre con “Musica Transalpina” gli scambi musicali tra Nord e Sud delle Alpi attorno al 1600, mettendo in dialogo musica storica e tracce popolari. Simon Heggendorn e Gilbert Paeffgen intrecciano violino e hackbrett appenzellese, mentre Mario Batkovic porta la fisarmonica verso territori sonori che attraversano minimalismo e ambient sperimentale e ipnotico. La rassegna si conclude, domenica 30 agosto, tra pratiche musicali radicate nella memoria alpina e popolare. Bernhard Betschart ed Echo vom Schattenhalb riportano al presente le sonorità del Muotatal, con Naturjodel, danze allo Schwyzerörgeli e antichi richiami vocali. Vent Negru esplora il patrimonio musicale delle Alpi meridionali attraverso ballate, canto spontaneo e racconto, mentre l’Aba Trio intreccia barocco, repertori alpini e improvvisazione in un linguaggio strumentale di libertà.

Sabato 29 agosto alle 17, al Boschetto del Parco Ciani si tiene il concerto conclusivo del corso estivo della Scuola Musicale della Civica Filarmonica di Lugano intitolato Ragazzi in Orchestra. La tradizione plettristica risuona nella matinée musicale Due note al Parco Ciani, in programma domenica 30 agosto alle 10:30 al Boschetto. Protagonista della mattinata è il Gruppo Mandolinistico Gandria, storica realtà fondata nel 1976 e diretta dal maestro Stefano Bazzi.

È possibile consultare il programma completo ed eventuali aggiornamenti sul sito luganoeventi.ch

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