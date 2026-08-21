Il Sindacato Studenti: «Chiediamo uno sportello per segnalare gli abusi»
Per il SISA lo sportello permetterebbe quindi a studenti e rappresentanti sindacali di segnalare tempestivamente gli abusi al DECS
GIUBIASCO - A seguito della vicenda degli abusi avvenuti alla scuola media di Giubiasco, il Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA) ha chiesto la creazione di uno sportello per la segnalazione degli abusi, al quale studenti e apprendisti possano rivolgersi direttamente presso il Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS).
Il SISA fa notare che il caso di Giubiasco non sia l'unico verificatosi («negli ultimi anni, siamo intervenuti in diverse scuole del settore medio superiore e in altrettanti luoghi di lavoro a seguito di segnalazioni di abusi di vario genere») e deplora l'atteggiamento omertoso delle istituzioni «l’insieme delle Direzioni scolastiche del nostro Cantone agiscono in eccessiva autonomia rispetto all’ente superiore, il che facilita il verificarsi di atti di negligenza e omertà senza un effettivo controllo delle istituzioni».
Il caso di Giubiasco è stato definito «un ingiustificabile atto di omertà che avrebbe impedito un tempestivo intervento in merito alle azioni illegali del suddetto insegnante».
Il SISA punta il dito contro l'inerzia delle Direzioni e degli ispettori «i quali, oltre a trattare con freddezza e passività gli allievi e gli apprendisti coinvolti, hanno omesso in più occasioni di trasmettere le segnalazioni ricevute agli organi competenti. In tal modo, le situazioni di abusi e mobbing si sono perpetuate nel tempo in maniera inaccettabile, facendo provare agli studenti e agli apprendisti coinvolti un senso di abbandono nonché di sfiducia verso le istituzioni preposte alla loro protezione».
Lo sportello permetterebbe quindi a studenti e rappresentanti sindacali di segnalare tempestivamente gli abusi al Dipartimento, che potrebbe intervenire nei casi più gravi o in caso di inerzia da parte delle Direzioni scolastiche.