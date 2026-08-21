Il Sindacato Studenti: «Chiediamo uno sportello per segnalare gli abusi»

Il caso di Giubiasco è stato definito «un ingiustificabile atto di omertà che avrebbe impedito un tempestivo intervento in merito alle azioni illegali del suddetto insegnante».

Il SISA punta il dito contro l'inerzia delle Direzioni e degli ispettori «i quali, oltre a trattare con freddezza e passività gli allievi e gli apprendisti coinvolti, hanno omesso in più occasioni di trasmettere le segnalazioni ricevute agli organi competenti. In tal modo, le situazioni di abusi e mobbing si sono perpetuate nel tempo in maniera inaccettabile, facendo provare agli studenti e agli apprendisti coinvolti un senso di abbandono nonché di sfiducia verso le istituzioni preposte alla loro protezione».