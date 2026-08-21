Opere di approvvigionamento idrico: chiesti 18 milioni

Infrastrutture strategiche

Il credito permetterà di sostenere finanziariamente la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento di infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento idrico, tra cui captazioni (sorgenti, pozzi e prelievi a lago), serbatoi, condotte di collegamento, stazioni di pompaggio e sistemi di regolazione della pressione.

Tra gli interventi più rilevanti previsti nel periodo considerato figurano, in particolare, la nuova captazione a lago dell’Azienda industriale di Lugano (AIL) a Cassarate e i nuovi pozzi della Morettina a Locarno.