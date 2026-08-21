Trenta gatti randagi salvati nelle campagne

Un'emergenza che si sposta

Secondo chi ha partecipato al maxi salvataggio non basta sterilizzare solo gli adulti. Ora l’emergenza si sposta sui più piccoli.

«I gattini entro le 12 settimane di vita – riprende Guidetti – devono avere un contatto con l’essere umano. Altrimenti poi non socializzano più e restano selvatici. Di conseguenza saranno difficilmente adottabili. Servono dunque con una certa urgenza sia famiglie pronte ad adottare, sia stalli temporanei per le gatte in gravidanza, per quelle che hanno appena partorito e per le cucciolate».