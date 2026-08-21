Parla l'avvocato della donna delle chiamate con Zali: «Suicidio? Tendo a escluderlo»

Già perché, a tre giorni dal ritrovamento del suo corpo nelle acque del lago, ora a esprimersi è il suo avvocato. «Suicidio? Tendo a escluderlo», ha detto Micaela Antonini Luvini a LaRegione. «L’avevo sentita poche ore prima e mi era sembrata una donna lucida e serena. Una serenità che forse aveva ritrovato».