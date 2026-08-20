Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

«Quando tutti sanno: chi ascolta, chi protegge, chi agisce?»

L'interpellanza di Più Donne solleva dubbi sulla capacità delle istituzioni ticinesi di gestire e coordinare le segnalazioni di rischio e vulnerabilità.
«Quando tutti sanno: chi ascolta, chi protegge, chi agisce?»
Ti-Press
Fonte Red
elaborata da Redazione
«Quando tutti sanno: chi ascolta, chi protegge, chi agisce?»
L'interpellanza di Più Donne solleva dubbi sulla capacità delle istituzioni ticinesi di gestire e coordinare le segnalazioni di rischio e vulnerabilità.

BELLINZONA - La morte della 52enne che aveva reso pubbliche le registrazioni delle conversazioni con l'allora consigliere di Stato Claudio Zali porta in Gran Consiglio una serie di interrogativi sulla capacità delle istituzioni ticinesi di riconoscere situazioni di rischio e proteggere chi segnala violenze, minacce, pressioni o abusi. Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini, per Più Donne, hanno presentato il 20 agosto un'interpellanza dal titolo «Quando tutti sanno: chi ascolta, chi protegge, chi agisce?».

MELIDE
Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali

Le firmatarie precisano di non voler stabilire né suggerire collegamenti tra il decesso della donna, gli audio da lei diffusi e una violenta aggressione che, secondo le informazioni rese pubbliche, avrebbe denunciato circa dieci giorni prima della morte e per la quale avrebbe dovuto ricorrere a cure ospedaliere. «Accertare i fatti compete esclusivamente agli inquirenti», sottolineano.

L'interpellanza si concentra invece su una questione più generale: «che cosa accade, nel nostro Cantone, quando più persone, esponenti politici e istituzioni vengono a conoscenza di segnali che possono indicare paura, violenza, minacce, pressioni o una situazione di particolare vulnerabilità?». Sul decesso, sui precedenti procedimenti giudiziari, sull'aggressione denunciata e sull'operato delle autorità giudiziarie è già stata depositata un'altra interpellanza, ricordano Merlo e Mossi Nembrini.

Secondo il testo, l'esistenza e il contenuto delle registrazioni erano conosciuti nel mondo politico prima che la vicenda assumesse le dimensioni successive. I presidenti di almeno tre partiti di Governo - PLR, Centro e PS - ne erano a conoscenza e avevano ritenuto il contenuto sufficientemente grave da chiedere chiarimenti a Claudio Zali tramite una lettera. La donna, sempre secondo quanto emerso pubblicamente e riportato nell'interpellanza, aveva inoltre raccontato in precedenza la propria versione dei fatti ad altri esponenti politici.

Le due deputate escludono di voler attribuire a chi disponeva di queste informazioni la capacità di prevedere quanto sarebbe accaduto. Pongono però il problema di dove finisca la responsabilità personale di chi riceve una segnalazione e dove inizi quella istituzionale. «Quando si sa, che cosa si deve fare?», chiedono, interrogandosi anche sulla necessità di occuparsi della persona che segnala quando emergono elementi di violenza, paura o possibile vulnerabilità.

Alla luce dell'aggressione che la donna avrebbe denunciato prima della morte, Merlo e Mossi Nembrini chiedono inoltre se qualcuno abbia valutato l'eventuale situazione di pericolo, ricostruito il contesto complessivo e messo in relazione le informazioni eventualmente disponibili presso Polizia, Magistratura, servizi e mondo politico. Tra gli interrogativi figurano anche l'eventuale proposta di forme di protezione o accompagnamento e la verifica di possibili timori per nuove aggressioni, pressioni o ritorsioni.

L'interpellanza pone quindi l'accento sulla circolazione delle informazioni tra istituzioni. Secondo le firmatarie, singoli elementi conosciuti da autorità, servizi, superiori, colleghi o politici possono apparire insufficienti se considerati separatamente. La questione è dunque individuare chi abbia il compito di ricomporre il quadro quando più segnali si accumulano, in particolare nei casi in cui la persona oggetto di una segnalazione occupi una posizione di potere politico, istituzionale, amministrativo o professionale.

Un altro tema sollevato riguarda il rischio che l'attenzione si sposti dai fatti segnalati alla persona che li riferisce, concentrandosi sul suo carattere, sulle relazioni, sulla vita privata, sulle fragilità vere o presunte o sulla reputazione. Per le due deputate, «la credibilità di una segnalazione deve essere accertata attraverso i fatti, i riscontri e gli elementi oggettivi disponibili, non attraverso un giudizio complessivo sulla persona che segnala». Un rischio che, sostengono, assume una dimensione particolare in una realtà relativamente piccola come il Ticino, dove reti politiche, professionali, amministrative e personali possono incrociarsi.

CANTONE
Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»

La questione, secondo Merlo e Mossi Nembrini, non riguarda soltanto la Magistratura, ma l'intero sistema: Governo, amministrazione, Polizia, Magistratura, servizi sanitari e sociali e, nei rispettivi ruoli, chi esercita responsabilità politiche. «Non possiamo continuare a domandarci, dopo ogni vicenda grave, chi sapesse. Dobbiamo finalmente stabilire che cosa deve fare chi sa», affermano.

Con l'interpellanza vengono quindi rivolte al Consiglio di Stato dodici domande. Le deputate chiedono innanzitutto se, dopo la diffusione degli audio e l'emersione pubblica della vicenda, un'autorità o un servizio competente abbia valutato la possibile situazione di rischio o vulnerabilità della donna e del suo contesto familiare e se siano state proposte misure di protezione, accompagnamento o contatti con servizi specializzati.

Al Governo viene inoltre chiesto se in Ticino esistano protocolli per mettere in relazione, nei limiti consentiti dalla legge, informazioni raccolte da Polizia, Magistratura, strutture sanitarie, servizi sociali e altre autorità, e chi abbia la responsabilità concreta di ricomporre il quadro quando segnalazioni sullo stesso contesto vengono raccolte in momenti diversi.

Le firmatarie vogliono sapere anche se esistano garanzie supplementari quando le segnalazioni riguardano persone che esercitano importanti funzioni politiche, istituzionali o amministrative e quali obblighi abbiano membri del Governo, deputati, alti funzionari, Municipi e Consigli comunali quando vengono a conoscenza di fatti dai quali potrebbe emergere una situazione di violenza, minaccia o concreto pericolo.

Ulteriori domande riguardano gli strumenti destinati a evitare che giudizi sulla personalità o sulla vita privata di chi segnala sostituiscano la verifica dei fatti, le procedure per accertare l'eventuale diffusione di informazioni personali o giudizi denigratori con effetti delegittimanti e l'esistenza di un interlocutore indipendente al quale rivolgersi quando una segnalazione coinvolge una persona in posizione di potere.

Infine, Merlo e Mossi Nembrini chiedono al Consiglio di Stato se intenda verificare l'esistenza, negli ultimi anni, di casi nei quali un evento grave sia stato preceduto da segnali, denunce o richieste d'aiuto già conosciuti dalle istituzioni senza una valutazione complessiva. La richiesta conclusiva è di valutare se quanto emerso richieda una riflessione non soltanto sulle procedure, ma anche sulla «cultura istituzionale dell'ascolto, della segnalazione e della protezione di chi parla, soprattutto quando dall'altra parte si trovano persone dotate di maggiore potere».

Nella motivazione dell'urgenza, le deputate richiamano infine il rischio che nell'opinione pubblica si consolidi la percezione che denunciare o rendere pubblici fatti riguardanti persone in posizione di potere possa comportare conseguenze deleterie e che sia quindi più sicuro tacere. Per le firmatarie è urgente che le istituzioni dimostrino che «chi parla non viene lasciato solo, chi segnala viene ascoltato e chi denuncia può confidare nella protezione dello Stato, indipendentemente dalla posizione o dal potere delle persone coinvolte».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
claudio zaligran consigliosegnalazioniticinoviolenza
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Un fiume sull'A2
LIVE
LUGANO
12 ore
52
164

Un fiume sull'A2

Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
2 gior

Se ne va una leggenda del Gambarogno

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali
LIVE
MELIDE
1 gior

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
49

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Strade chiuse, danni, torrenti e riali in piena
LIVE
CANTONE
7 ore
18
42

Strade chiuse, danni, torrenti e riali in piena

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man
LIVE
ISOLA DI MAN
1 gior
26

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista
LIVE
MELIDE
1 gior

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi
LIVE
CANTONE
14 ore
11
28

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
2 gior
103
182

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi

Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»
LIVE
CANTONE
14 ore

Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»

Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»
LIVE
BIASCA
15 ore
16

Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne
LIVE
MELIDE
2 gior

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
47
147

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

Un giorno dopo il ticinese Mauro Poncini, muore anche un padre di quattro figli
LIVE
ISOLA DI MAN
12 ore
37
72

Un giorno dopo il ticinese Mauro Poncini, muore anche un padre di quattro figli

Acqua alta (e fango) a Muralto
LIVE
LOCARNO
7 ore
9
28

Acqua alta (e fango) a Muralto

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese
LIVE
LUGANO
1 gior
34

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?
LIVE
CANTONE
1 gior
4
21

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?

Il pitone scomparso, le minacce social e poi il silenzio. L'etologo: «Ecco dove cercarlo»
LIVE
LOCARNO
7 ore
17
61

Il pitone scomparso, le minacce social e poi il silenzio. L'etologo: «Ecco dove cercarlo»

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4
LIVE
CANTONE
1 gior
1
25

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
2 gior
38
89

La civiltà resta... in garage

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia
LIVE
LAMONE
1 gior
83

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali
LIVE
CANTONE
1 gior
4
36

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali

«Sei soltanto un ipocrita»
LIVE
TENNIS
13 ore
8
38

«Sei soltanto un ipocrita»

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?
LIVE
LUGANO
1 gior
188

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa
LIVE
LOCARNESE
1 gior

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
6
5

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
2 gior
132

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali
LIVE
CONFINE
1 gior
14
30

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
2 gior
10
29

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
3 gior

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Condannato all'ergastolo il miliardario che fondò il colosso immobiliare Evergrande
LIVE
CINA
15 ore
4

Condannato all'ergastolo il miliardario che fondò il colosso immobiliare Evergrande

Coop sta per aprire nell'ex Globus
LIVE
LOCARNO
2 gior
15
30

Coop sta per aprire nell'ex Globus

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
2 gior
6

Quante auto in fiamme... o no?

Ticinesi e svizzeri le pagano, le multe
LIVE
CONFINE
10 ore
25
38

Ticinesi e svizzeri le pagano, le multe

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
2 gior
28

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
LIVE
LUGANO
2 gior
113
270

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

«Stasera disertate la partita del Lugano»
LIVE
LUGANO
14 ore
76
214

«Stasera disertate la partita del Lugano»

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo
LIVE
MERCATO
2 gior
7
11

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
20

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

Caso Zali, «versioni che non concordano»
LIVE
CANTONE
1 gior
5
42

Caso Zali, «versioni che non concordano»

«Sono dannatamente divorziato»
LIVE
CALCIO
2 gior
1
5

«Sono dannatamente divorziato»

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»
LIVE
TENNIS
1 gior
30
51

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»

Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»
LIVE
SVIZZERA
23 ore

Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
2 gior
37
48

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
19

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
3 gior

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
LIVE
CANTONE
2 gior
9

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

ULTIME NOTIZIE TICINO
«Siamo intifada»
LIVE
LUGANO
2 ore
32
159

«Siamo intifada»

Speronamenti, fuga e arresto
LIVE
CONFINE
2 ore
7
19

Speronamenti, fuga e arresto

Maltempo in Mesolcina, il bilancio della polizia
LIVE
MESOLCINA
3 ore
1
13

Maltempo in Mesolcina, il bilancio della polizia

La frana che ha tagliato in due la Val Calanca
LIVE
VAL CALANCA
4 ore
13
19

La frana che ha tagliato in due la Val Calanca

Lumino: l'acqua erogata non è potabile
LIVE
LUMINO
5 ore
6

Lumino: l'acqua erogata non è potabile

Incidente sull'A2 tra Biasca e Moleno: coinvolto un camion
LIVE
BIASCA
6 ore
7

Incidente sull'A2 tra Biasca e Moleno: coinvolto un camion

L'ex municipale di Bissone va a processo: in aula a metà settembre
LIVE
CANTONE
6 ore

L'ex municipale di Bissone va a processo: in aula a metà settembre

Anche i Giovani Verdi Liberali dicono no alla partita con il Maccabi Tel Aviv
LIVE
LUGANO
6 ore
18
83

Anche i Giovani Verdi Liberali dicono no alla partita con il Maccabi Tel Aviv

Mappo Morettina chiusa per due notti
LIVE
CANTONE
6 ore
2

Mappo Morettina chiusa per due notti

Siccità, parassiti e grandinate: ma avremo un vino d'oro
LIVE
CANTONE
7 ore
7
17

Siccità, parassiti e grandinate: ma avremo un vino d'oro