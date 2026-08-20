«Quando tutti sanno: chi ascolta, chi protegge, chi agisce?»

L'interpellanza si concentra invece su una questione più generale: «che cosa accade, nel nostro Cantone, quando più persone, esponenti politici e istituzioni vengono a conoscenza di segnali che possono indicare paura, violenza, minacce, pressioni o una situazione di particolare vulnerabilità?». Sul decesso, sui precedenti procedimenti giudiziari, sull'aggressione denunciata e sull'operato delle autorità giudiziarie è già stata depositata un'altra interpellanza, ricordano Merlo e Mossi Nembrini.

Secondo il testo, l'esistenza e il contenuto delle registrazioni erano conosciuti nel mondo politico prima che la vicenda assumesse le dimensioni successive. I presidenti di almeno tre partiti di Governo - PLR, Centro e PS - ne erano a conoscenza e avevano ritenuto il contenuto sufficientemente grave da chiedere chiarimenti a Claudio Zali tramite una lettera. La donna, sempre secondo quanto emerso pubblicamente e riportato nell'interpellanza, aveva inoltre raccontato in precedenza la propria versione dei fatti ad altri esponenti politici.