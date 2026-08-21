Arriva la Giornata di donazione del sangue

A Palazzo delle Orsoline saranno inoltre allestite alcune postazioni di donazione dedicate ai membri di Governo e Parlamento, e al personale dell’Amministrazione cantonale con sede di lavoro a Bellinzona. Nell’ambito di questa iniziativa, il Consiglio di Stato ha – come di consueto – predisposto un congedo speciale per le collaboratrici e i collaboratori dello Stato.