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Arriva la Giornata di donazione del sangue

L'appuntamento è per il 15 settembre ai centri del Servizio trasfusionale di Bellinzona e Lugano.
Arriva la Giornata di donazione del sangue
Tipress (archivio)
Fonte Consiglio di Stato
elaborata da Redazione
Arriva la Giornata di donazione del sangue
L'appuntamento è per il 15 settembre ai centri del Servizio trasfusionale di Bellinzona e Lugano.

BELLINZONA - Anche quest’anno, nella giornata di martedì 15 settembre, sarà organizzata un’azione speciale per promuovere la donazione del sangue in Ticino. Lo comunicano il Consiglio di Stato e la Fondazione Servizio trasfusionale CRS della Svizzera italiana.

Per partecipare all’iniziativa, tutte le persone interessate potranno recarsi nei centri trasfusionali CRS di Bellinzona e Lugano. Una postazione di donazione sarà allestita, come di consueto, anche a Palazzo delle Orsoline per i membri del Governo, del Parlamento e per le collaboratrici e i collaboratori dell’Amministrazione cantonale.

La Fondazione Servizio trasfusionale CRS della Svizzera italiana organizza da alcuni anni una serie di azioni che mirano a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di sangue. Anche quest’anno, il Consiglio di Stato ha deciso di rinnovare la propria adesione a questa importante iniziativa.  

L’appuntamento è fissato per martedì 15 settembre. L’invito a partecipare è esteso a tutte le cittadine e i cittadini, che potranno fare capo ai Centri del Servizio trasfusionale CRS nella Svizzera italiana durante questi orari:  

    • Bellinzona, Ospedale San Giovanni, via Ospedale 12, dalle 9.00 alle 13.00
    • Lugano, Ospedale Civico-Cardiocentro, via Tesserete 50, dalle 7.30 alle 14.00  

Per donare il sangue nei Centri trasfusionali è necessario fissare un appuntamento, direttamente sul sito www.donatori.ch (scegliendo il luogo di donazione) o rivolgendosi al numero di telefono 091 960 26 06.  

A Palazzo delle Orsoline saranno inoltre allestite alcune postazioni di donazione dedicate ai membri di Governo e Parlamento, e al personale dell’Amministrazione cantonale con sede di lavoro a Bellinzona. Nell’ambito di questa iniziativa, il Consiglio di Stato ha – come di consueto – predisposto un congedo speciale per le collaboratrici e i collaboratori dello Stato.

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