Allarme salmonella nelle "Uova ticinesi": richiamate da Lidl
Richiamo urgente per alcune confezioni Uova Ticino SA vendute nei supermercati Lidl in Svizzera a causa del rischio per la salute.
Richiamo urgente per alcune confezioni Uova Ticino SA vendute nei supermercati Lidl in Svizzera a causa del rischio per la salute.
Uova Ticino SA ha richiamato dal mercato alcune uova provenienti dal Ticino dopo che è stata rilevata la presenza di batteri della Salmonella. I prodotti interessati erano stati venduti nei supermercati Lidl in Svizzera e sono già stati ritirati dalla vendita.
Il richiamo riguarda esclusivamente le "Uova ticinesi" con date di scadenza 22.08.2026, 27.08.2026, 02.09.2026 e 03.09.2026. Gli altri prodotti venduti da Lidl Svizzera non sono interessati.
La presenza di Salmonella può causare problemi gastrointestinali e rappresenta un rischio per la salute. Per questo motivo, le uova coinvolte nel richiamo non devono essere consumate.
I clienti che hanno acquistato le uova interessate possono restituirle in qualsiasi punto vendita Lidl. Il prezzo d'acquisto sarà rimborsato anche senza presentare lo scontrino.
Per eventuali domande, i consumatori possono contattare il servizio clienti Lidl al numero +41 71 588 05 10.