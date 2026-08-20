Trump ce l'ha, di nuovo, con la Svizzera

«Posso interrompere le relazioni commerciali con loro»

Poi Trump si esprime in modo chiaro nei confronti della Svizzera. «Ho il diritto assoluto di interrompere tutte le relazioni commerciali con un Paese come la Svizzera», ha dichiarato mercoledì. «Perché sono considerati di prima classe? Posso interrompere le relazioni commerciali con loro, allora non sarebbero più funzionanti – eppure sono comunque considerati una sorta di élite», ha aggiunto.

Allo stesso tempo ha accusato i membri del consiglio direttivo della Federal Reserve di avere motivazioni politiche. Ha escluso dalle sue critiche il presidente della Fed Kevin Warsh, affermando che questi sta facendo un «lavoro eccellente». Trump continua a chiedere tassi d'interesse nettamente più bassi per gli Stati Uniti.