Trump ce l'ha, di nuovo, con la Svizzera
Il tycoon critica la politica dei tassi d'interesse. E citando la Svizzera come esempio, minaccia: «Posso interrompere ogni relazione commerciale con loro»
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump critica la politica dei tassi d'interesse statunitense e prende la Svizzera come termine di paragone. Mentre gli Stati Uniti pagano circa il 3,5% di interessi, in Svizzera sarebbero solo lo 0,5%.
Per Trump questo è la prova che gli Stati Uniti, nel confronto internazionale, pagano tassi troppo elevati. Secondo lui, i buoni dati economici non dovrebbero portare al mancato abbassamento dei tassi. Paesi come la Svizzera potrebbero finanziarsi a condizioni nettamente più vantaggiose. Dal suo punto di vista, una situazione ingiusta.
«Posso interrompere le relazioni commerciali con loro»
Poi Trump si esprime in modo chiaro nei confronti della Svizzera. «Ho il diritto assoluto di interrompere tutte le relazioni commerciali con un Paese come la Svizzera», ha dichiarato mercoledì. «Perché sono considerati di prima classe? Posso interrompere le relazioni commerciali con loro, allora non sarebbero più funzionanti – eppure sono comunque considerati una sorta di élite», ha aggiunto.
Allo stesso tempo ha accusato i membri del consiglio direttivo della Federal Reserve di avere motivazioni politiche. Ha escluso dalle sue critiche il presidente della Fed Kevin Warsh, affermando che questi sta facendo un «lavoro eccellente». Trump continua a chiedere tassi d'interesse nettamente più bassi per gli Stati Uniti.
Minacce su minacce
Trump aveva già minacciato la Svizzera di conseguenze nella disputa doganale circa due settimane fa. Gli Stati Uniti avrebbero nei confronti della Svizzera un deficit commerciale di 39 miliardi di dollari.
Questo potrebbe «cancellarlo con un tratto di penna», ad esempio smettendo di acquistare orologi svizzeri e altri beni. Allora la Svizzera «non sarebbe più un Paese d'élite».
Trump ha inoltre affermato che gli Stati Uniti sussidierebbero indirettamente la Svizzera attraverso il deficit commerciale. Tuttavia, i numeri da lui citati rappresentano solo parzialmente le relazioni commerciali. Le esportazioni d'oro distorcono fortemente le statistiche, i servizi non sono inclusi. Inoltre, la Svizzera ha registrato di recente, in singoli mesi, persino un deficit commerciale nei confronti degli Stati Uniti.