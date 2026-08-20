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Trump: «Guerra economica mai vista contro Teheran, sarà un D-Day»

l presidente americano promette anche misure senza precedenti contro chi aiuterà economicamente l'Iran.
Trump: «Guerra economica mai vista contro Teheran, sarà un D-Day»
imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Trump: «Guerra economica mai vista contro Teheran, sarà un D-Day»
l presidente americano promette anche misure senza precedenti contro chi aiuterà economicamente l'Iran.

WASHINGTON - «Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro, non l'hanno colta. Pertanto, oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un Paese! Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti».

Lo annuncia Donald Trump su Truth avvertendo inoltre che «qualsiasi Paese consenta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende».

«Contrabbando di petrolio, trasferimenti di denaro, uffici di cambio, registri navali, società di facciata: tutto questo deve cessare ora», sottolinea ancora Trump. «Sapete bene chi siete. Sarà un 'D-Day economico' e abbiamo bisogno che tutti i nostri alleati si schierino al fianco degli Stati Uniti per isolare e sconfiggere la minaccia rappresentata dall'Iran - insiste il presidente americano - Questi fanatici sono alle corde; queste misure storiche li metteranno in ginocchio, paralizzando la loro capacità di diffondere il terrore nel mondo. L'Iran non avrà mai un'arma nucleare».

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