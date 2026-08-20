I piani di Teheran: «Pronti a colpire le basi Usa in Europa»

In particolare - riferisce il quotidiano britannico citando due fonti vicine al regime - tra i possibili obiettivi presi in esame dalle forze iraniane ci sarebbero la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari americani, e Cipro che ospita una base britannica già colpita da un drone a marzo. «Come dimostrato all'inizio di quest'anno, quando le difese aeree della Nato hanno intercettato con successo, in quattro occasioni distinte, missili balistici diretti in Turchia dall'Iran, la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace», ha però assicurato un funzionario dell'Alleanza, mentre Sofia ha fatto sapere di aver rafforzato le misure di sicurezza, innalzando il livello di allerta attorno a Bezmer, nel sud del Paese, come annunciato dal ministro dell'Interno Ivan Demerdzhiev. «Stiamo lavorando in stretto coordinamento con il ministero della Difesa», ha precisato.

Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche cavi sottomarini in fibra ottica nello Stretto di Hormuz, mentre il regime continua a mettere in guardia anche i Paesi del Golfo a non dare assistenza alle forze militari Usa: «Vogliamo avvertirvi: qualunque assistenza o agevolazione fornita all'esercito aggressore americano equivale a una partecipazione alle operazioni militari», ha dichiarato il capo di stato maggiore delle forze iraniane, Ali Abdollahi, in un comunicato. Il generale ha citato in particolare la presenza di numerosi velivoli militari, soprattutto aerei per il rifornimento in volo, nelle basi della regione, sostenendo che sarebbe difficile spiegare tale presenza senza che i Paesi che li ospitano ne siano a conoscenza.