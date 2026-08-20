GERMANIA
Record di vittime per il caldo: 14mila dall'inizio del 2026
La stima del Robert Koch Institut è aggiornata al 9 agosto. Frantumato il precedente primato del 2018
DPA
Fonte Ats Ans
Record di vittime per il caldo: 14mila dall'inizio del 2026
La stima del Robert Koch Institut è aggiornata al 9 agosto. Frantumato il precedente primato del 2018
BERLINO - Dall'inizio del 2026 in Germania sono state stimate 14mila vittime attribuite al caldo. Lo indica il Robert Koch Institut nel bollettino settimanale pubblicato oggi, con un bilancio aggiornato al 9 agosto.
Il dato segna un nuovo record: nei sette mesi trascorsi del 2026 il numero di decessi attribuiti al caldo ha già superato quello registrato complessivamente in qualsiasi altro anno precedente.
Finora il primato risaliva al 2018, quando erano state registrate circa 9mila vittime.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!