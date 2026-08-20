Cerca e trova immobili
Segnalaci
GROENLANDIA

Invasione di balene giganti alla ricerca di cibo

I cambiamenti climatici mutano radicalmente gli equilibri ecologici nell'Artico, attirando specie mai viste prima.
Invasione di balene giganti alla ricerca di cibo
imago (archivio)
Fonte Ats Ans
di Redazione
Invasione di balene giganti alla ricerca di cibo
I cambiamenti climatici mutano radicalmente gli equilibri ecologici nell'Artico, attirando specie mai viste prima.

NUUK - La Groenlandia orientale è stata invasa da balene giganti alla ricerca di cibo. Il riscaldamento del mare e lo scioglimento dei ghiacci dovuto ai cambiamenti climatici ha permesso a questi cetacei di spostarsi in aree precedentemente inaccessibili.

Nessuno di questi mammiferi marini era storicamente presente in queste acque costiere, poiché erano stati tenuti lontani dai ghiacci. Lo riporta la Bbc citando uno studio decennale che ha registrato e filmato centinaia delle balene più grandi del mondo, tra cui megattere, balenottere minori e balenottere comuni, mentre si nutrono nei mari liberi dai ghiacci lungo la costa durante l'estate.

Si stima che solo nel 2024, almeno 4.000 megattere, 6.000 balenottere comuni e 6.000 balenottere minori abbiano visitato il Mare di Groenlandia in estate. Gli scienziati descrivono il risultato come «frenesie alimentari» stagionali nell'Artico, parte di un importante cambiamento di regime nell'ambiente oceanico lungo la Groenlandia orientale.

Il cambiamento è drastico: le rilevazioni effettuate da navi nella regione non avevano registrato un singolo avvistamento di megattere fino al 2006. Nel 2007, sono state avvistate sette megattere e, entro il 2024, si sono registrati 150 avvistamenti di questi giganteschi cetacei da parte di navi. Per il ricercatore principale, Mads Peter Heide-J›rgensen dell'Istituto Groenlandese per le Risorse Naturali si tratta di un «importante cambiamento di regime ecologico».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
balenecambiamenti climaticigroenlandiariscaldamento globale
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
1 gior

Se ne va una leggenda del Gambarogno

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali
LIVE
MELIDE
1 gior

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
45

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man
LIVE
ISOLA DI MAN
21 ore
26

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man

Un fiume sull'A2
LIVE
LUGANO
4 ore
39
141

Un fiume sull'A2

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista
LIVE
MELIDE
20 ore

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
3 gior

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
2 gior
103
188

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi
LIVE
CANTONE
6 ore
11
27

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
2 gior

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne
LIVE
MELIDE
1 gior

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
2 gior

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»
LIVE
CANTONE
7 ore

Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»

Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»
LIVE
BIASCA
8 ore
16

Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
46
148

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese
LIVE
LUGANO
1 gior
34

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?
LIVE
CANTONE
22 ore
4
22

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4
LIVE
CANTONE
17 ore
1
27

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
1 gior
38
90

La civiltà resta... in garage

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia
LIVE
LAMONE
1 gior
80

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali
LIVE
CANTONE
21 ore
4
39

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa
LIVE
LOCARNESE
1 gior

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?
LIVE
LUGANO
1 gior
181

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
5
5

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
2 gior
132

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali
LIVE
CONFINE
1 gior
14
31

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
2 gior
10
31

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
2 gior
15
34

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
2 gior
6

Quante auto in fiamme... o no?

Coop sta per aprire nell'ex Globus
LIVE
LOCARNO
1 gior
15
30

Coop sta per aprire nell'ex Globus

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
3 gior
8
54

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
2 gior
30

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

Un giorno dopo il ticinese Mauro Poncini, muore anche un padre di quattro figli
LIVE
ISOLA DI MAN
5 ore
22
59

Un giorno dopo il ticinese Mauro Poncini, muore anche un padre di quattro figli

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
LIVE
LUGANO
1 gior
113
272

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
2 gior
149
329

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
3 gior
45

Cavallo precipita da un ponte

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo
LIVE
MERCATO
1 gior
7
12

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo

Caso Zali, «versioni che non concordano»
LIVE
CANTONE
1 gior
5
42

Caso Zali, «versioni che non concordano»

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
22

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

«Sono dannatamente divorziato»
LIVE
CALCIO
1 gior
1
6

«Sono dannatamente divorziato»

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
2 gior
37
49

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
3 gior
6
25

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»
LIVE
TENNIS
1 gior
30
54

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»

Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»
LIVE
SVIZZERA
16 ore

Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
19

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
LIVE
CANTONE
2 gior
8

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Record di vittime per il caldo: 14mila dall'inizio del 2026
LIVE
GERMANIA
1 ora

Record di vittime per il caldo: 14mila dall'inizio del 2026

Trump ce l'ha, di nuovo, con la Svizzera
LIVE
GUERRA COMMERCIALE
2 ore
36
167

Trump ce l'ha, di nuovo, con la Svizzera

Trump: «Guerra economica mai vista contro Teheran, sarà un D-Day»
LIVE
USA/IRAN
4 ore
8
32

Trump: «Guerra economica mai vista contro Teheran, sarà un D-Day»

I piani di Teheran: «Pronti a colpire le basi Usa in Europa»
LIVE
EUROPA/MEDIO ORIENTE
5 ore
6
40

I piani di Teheran: «Pronti a colpire le basi Usa in Europa»

Almeno 12 morti nel raid notturno su Kiev
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
7 ore
2
65

Almeno 12 morti nel raid notturno su Kiev

Condannato all'ergastolo il miliardario che fondò il colosso immobiliare Evergrande
LIVE
CINA
7 ore
4

Condannato all'ergastolo il miliardario che fondò il colosso immobiliare Evergrande

Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito
LIVE
REGNO UNITO
15 ore
5
74

Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito

Axios: «Gli Usa hanno creato un corridoio petrolifero a Hormuz»
LIVE
MEDIO ORIENTE
16 ore
4
29

Axios: «Gli Usa hanno creato un corridoio petrolifero a Hormuz»

Riserve di gas «molto basse»: serbatoi pieni solo a metà
LIVE
GERMANIA
17 ore
25

Riserve di gas «molto basse»: serbatoi pieni solo a metà

Blitz anticorruzione a Kiev, arrestata la vicecapo dell'Ufficio presidenziale
LIVE
UCRAINA
20 ore
32
65

Blitz anticorruzione a Kiev, arrestata la vicecapo dell'Ufficio presidenziale