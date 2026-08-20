Invasione di balene giganti alla ricerca di cibo

Nessuno di questi mammiferi marini era storicamente presente in queste acque costiere, poiché erano stati tenuti lontani dai ghiacci. Lo riporta la Bbc citando uno studio decennale che ha registrato e filmato centinaia delle balene più grandi del mondo, tra cui megattere, balenottere minori e balenottere comuni, mentre si nutrono nei mari liberi dai ghiacci lungo la costa durante l'estate.