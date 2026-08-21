Maltempo in Mesolcina e Calanca: le strade rimangono ancora chiuse
Si ipotizza l'apertura dell'accesso a Buseno, ma non prima di questa sera. Nel frattempo il Municipio organizza voli in elicottero per urgenze.
Si ipotizza l'apertura dell'accesso a Buseno, ma non prima di questa sera. Nel frattempo il Municipio organizza voli in elicottero per urgenze.
LOSTALLO (GR) - Le colate detritiche verificatesi ieri pomeriggio in seguito al maltempo in Mesolcina, in territorio di Lostallo e in Val Calanca, bloccano tuttora, e fino ad almeno questa sera le rispettive strade. Rimane invece percorribile la A13. Lo ha notificato l'Ufficio tecnico dei Grigioni.
In Mesolcina rimane chiusa la strada cantonale (strada italiana H13) fra Lostallo e Piani di Verdabbio. Vi è una deviazione segnalata.
Già ieri gli abitanti della sponda destra di Sorte, frazione di Lostallo colpita dal nubifragio del 21 giugno 2024, erano stati sfollati a titolo precauzionale, aveva indicato il Comune di Lostallo in un avviso.
La strada della Calanca è invece tuttora chiusa tra Nuovo Bivio (Tevegn) e Arvigo. Non vi è alcuna deviazione.
«Nel pomeriggio si valuterà la possibilità di aprire la tratta fino all'accesso di Buseno», viene precisato dalle autorità cantonali sul portale dedicato alle strade. Castaneda rimane accessibile in auto, aveva spiegato già ieri un portavoce della polizia cantonale dei Grigioni a Keystone-ATS.
Nel frattempo il Comune di Buseno ha evocato in un avviso odierno ai residenti la possibilità di organizzare voli in elicottero per urgenze, tempo permettendo, questa sera dalle 17:30 alle 19:00 da Arvigo (piazzale pompieri) a Grono, bivio entrata Calanca, e viceversa.
L'Ufficio Tecnico informerà sulla situazione questa sera alle 18:00. Si consiglia agli utenti di consultare il sito https://strassen.gr.ch/ prima di mettersi in viaggio.