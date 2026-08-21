Maltempo in Mesolcina e Calanca: le strade rimangono ancora chiuse

LOSTALLO (GR) - Le colate detritiche verificatesi ieri pomeriggio in seguito al maltempo in Mesolcina, in territorio di Lostallo e in Val Calanca, bloccano tuttora, e fino ad almeno questa sera le rispettive strade. Rimane invece percorribile la A13. Lo ha notificato l'Ufficio tecnico dei Grigioni.