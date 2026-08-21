Richiedenti l’asilo e reati, Tonini: «Il Ticino non può pagarne il prezzo»

Sebbene la procedura d’asilo e la gestione dei Centri federali siano principalmente di competenza della Confederazione e della SEM, il deputato sottolinea che i problemi che si verificano sul territorio coinvolgono principalmente il Cantone e la popolazione ticinese: «Quando un richiedente l’asilo esce da un Centro federale e commette un furto, una rapina, un’aggressione o qualsiasi altro reato sul territorio ticinese, le conseguenze non rimangono a Berna. Le subiscono i nostri cittadini. Intervengono le nostre forze dell’ordine. Se ne occupano le nostre autorità. E alla fine a pagare, direttamente o indirettamente, è anche il contribuente ticinese».

Pur non potendo intervenire direttamente sulla politica federale dell’asilo il Cantone dispone, sottolinea sempre Tonini, di competenze nell’esecuzione delle decisioni negative, nell’applicazione delle misure coercitive previste dalla legislazione federale e nell’organizzazione degli allontanamenti, in collaborazione con la Confederazione. Per questo, secondo il deputato, il Ticino dovrebbe utilizzare fino in fondo gli strumenti a sua disposizione e chiedere a Berna maggiore rapidità e fermezza.