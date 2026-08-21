Traffico di droga, arrestato un 31enne

RIAZZINO - Martedi scorso, è stato arrestato a Riazzino un 31enne cittadino albanese residente in Albania. L'uomo è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga. Il 31enne era alla guida di un'auto con targhe ticinesi. La perquisizione effettuata all'interno dell'appartamento in cui era ospitato ha permesso di rinvenire circa 300 grammi di cocaina, circa 200 grammi di eroina, nonché alcune migliaia di franchi. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.