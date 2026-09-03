LUGANO
Guglielmo Tell al Teatro Foce: Santoro rilegge Max Frisch
Tre spettacoli in questo fine settimana per la (ri)rivisitazione della leggenda elevetica in chiave caustica e ironica.
Biglietteria.ch
Fonte Biglietteria.ch
Guglielmo Tell al Teatro Foce: Santoro rilegge Max Frisch
Tre spettacoli in questo fine settimana per la (ri)rivisitazione della leggenda elevetica in chiave caustica e ironica.
LUGANO - Da venerdì a domenica il Teatro Foce di Lugano porterà in scena Guglielmo Tell, spettacolo di teatro contemporaneo tratto da "Guglielmo Tell per la scuola" di Max Frisch.
L'adattamento e la regia sono firmati da Emanuele Santoro che “(ri)mette mano” alla figura leggendaria elvetica, riproponendone le gesta in chiave sarcastica e ironica. Il taglio satirico interessa tanto i personaggi quanto la Svizzera stessa.
L'autore sarà protagonista sul palco insieme a Claudia Klinzing, autrice anche delle musiche. Antonella Barrera, invece, curerà l'assistenza alla regia.
La rappresentazione, della durata di 80 minuti, avrà luogo venerdì e sabato alle 20:30 e domenica alle 18.
La prevendita per gli spettacoli è attiva su biglietteria.ch.
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