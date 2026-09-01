Prefestival del classicAscona sulle note di Beethoven e Dvořák
L'Anteprima Cornèr Banca ospiterà Alexandra Dovgan con l'Orchestra Sinfonica di Milano, che eseguiranno note composizioni del repertorio classico.
L'Anteprima Cornèr Banca ospiterà Alexandra Dovgan con l'Orchestra Sinfonica di Milano, che eseguiranno note composizioni del repertorio classico.
LOCARNO - L'Anteprima Cornèr Banca, concerto prefestival del classicAscona 2026, si terrà mercoledi alle 20 nella Chiesa di San Francesco a Locarno.
Intitolato "Tra mondi - Zwischen Welten", il programma propone un viaggio musicale tra Europa e America valorizzando alcune personalità artistiche del panorama internazionale.
Protagonista della serata sarà Alexandra Dovgan, giovane pianista nata a Mosca, definita da Grigori Sokolov come un talento «assolutamente fuori dal comune» sottolineandone la profondità espressiva e la naturalezza musicale.
Dovgan interpreterà il Concerto per pianoforte n. 4 in Sol maggiore op. 58 di Ludwig van Beethoven, presentato per la prima volta da Beethoven nel 1808. La pianista sarà accompagnata dall'Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal suo direttore musicale Emmanuel Tjeknavorian.
La seconda parte della serata sarà dedicata invece alla Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák, opera che intreccia suggestioni europee e atmosfere del Nuovo Continente, dando vita a una delle partiture più amate dal pubblico di ogni tempo.
L'accesso è gratuito a studenti e apprendisti fino a 26 anni alla cassa.