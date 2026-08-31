Locarno si trasforma: arte, suoni e magia con Crampi al Cuore

Il festival coinvolge corti nascoste, rovine barocche, chiese sorte sopra antichi luoghi di culto, giardini esotici e mura viscontee, facendo dialogare patrimonio e contemporaneità. Dopo aver animato La Rada nel 2022, Spazio Elle nel 2023 e il Castello Visconteo nel 2024, Crampi Al Cuore rinnova nel 2026 la collaborazione con la Città di Locarno.

La quarta edizione si sviluppa in forma diffusa tra il Museo Casa Rusca, la Corte di Santa Maria Assunta, la Biblioteca Cantonale, Parco Balli, Via Borghese e Via Cittadella. L'obiettivo è creare nuove relazioni tra discipline, pubblico e spazio, facendo della città stessa parte dell'esperienza culturale.