Locarno si trasforma: arte, suoni e magia con Crampi al Cuore
Il festival interdisciplinare anima gli spazi storici della città con performance, musica e arte contemporanea provenienti da tutta Europa.
LOCARNO - Dal 25 al 27 settembre 2026 Locarno accoglie la quarta edizione di Crampi Al Cuore, festival interdisciplinare organizzato dall’Associazione Crampi. La manifestazione porta in città oltre 57 tra artist, editor, musicist e performer, provenienti da diverse regioni della Svizzera e da diversi Paesi.
Per tre giorni, suoni, immagini, corpi, parole e pubblicazioni attraversano la città, mettendo in relazione pratiche, linguaggi e comunità differenti. Il programma spazia dalla musica alle arti visive, dalla performance all’editoria indipendente, intrecciando archeologia e sintetizzatori, folklore e pratiche queer, architetture medievali e paesaggi sonori, dialetti e linguaggi digitali, ritualità popolari ed ecologie artistiche.
Il festival coinvolge corti nascoste, rovine barocche, chiese sorte sopra antichi luoghi di culto, giardini esotici e mura viscontee, facendo dialogare patrimonio e contemporaneità. Dopo aver animato La Rada nel 2022, Spazio Elle nel 2023 e il Castello Visconteo nel 2024, Crampi Al Cuore rinnova nel 2026 la collaborazione con la Città di Locarno.
La quarta edizione si sviluppa in forma diffusa tra il Museo Casa Rusca, la Corte di Santa Maria Assunta, la Biblioteca Cantonale, Parco Balli, Via Borghese e Via Cittadella. L'obiettivo è creare nuove relazioni tra discipline, pubblico e spazio, facendo della città stessa parte dell'esperienza culturale.
Crampi Al Cuore trasforma così Locarno in un luogo di incontro, scoperta e condivisione, attraverso una costellazione di presenze e proposte artistiche che coinvolge diversi ambiti della produzione culturale contemporanea. Gli organizzatori descrivono il festival come «una forma di stregoneria moderna: un rituale collettivo capace di ribaltare ciò che sembrava statico».
L’evento è aperto a tutte e a tutti e avrà luogo con qualsiasi tempo.
Per maggiori informazioni: crampi.ch