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Le tastiere di Battiato e non solo

Serata di musica e racconti a Muralto. Artisti e produttori svelano i retroscena inediti delle star italiane e internazionali.
Le tastiere di Battiato e non solo
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Fonte Redazione
elaborata da Redazione
Le tastiere di Battiato e non solo
Serata di musica e racconti a Muralto. Artisti e produttori svelano i retroscena inediti delle star italiane e internazionali.

MURALTO - "I Grandi dietro i grandi" è un viaggio nella musica attraverso le storie di chi ha lavorato al fianco dei suoi grandi protagonisti. A condurre la serata saranno lo storico tastierista di Franco Battiato, Filippo Destrieri, che suonerà dal vivo le tastiere sulla voce del Maestro; Massimo Volpe, cofondatore con Renzo Arbore dell'Orchestra Italiana; e il produttore discografico, editore, autore, compositore e talent scout Michele Sghembri. Quest'ultimo si esibirà al pianoforte sulle note di brani iconici dell'Orchestra Italiana, ripercorrendo gli anni di collaborazione con Mina, Sal da Vinci e Milva. Francesco Palmieri eseguirà invece brani scritti per Renato Zero, e altri artisti italiani.

L'appuntamento con la serata-evento "I grandi dietro i grandi", organizzato dall'Associazione sotto un cielo di stelle, è in programma il 7 novembre 2026 alla Sala Congressi di Muralto, tra musica dal vivo e racconti inediti. La serata inizierà alle 20:45 e alternerà esibizioni strumentali e interviste agli ospiti, che condivideranno storie ed esperienze legate alle grandi leggende della scena musicale con cui hanno collaborato. Parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza.

Informazioni e biglietti sono disponibili su Biglietteria.ch.

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