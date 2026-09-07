Ascensore per il patibolo con la tromba di Paolo Fresu

Fresu non riprodurrà nota per nota la registrazione originale, ma ne ricreerà il processo creativo. Malle aveva infatti fornito a Davis e ai musicisti solo pochi punti di riferimento, lasciando che il resto nascesse davanti allo schermo. «Per noi è come copiare un quadro che non c’è, ci sono solo i colori. La scommessa deve essere ricostruire situazioni e colori simili a quelli realizzati da Miles», spiega Fresu.

Accanto alla tromba e al flicorno di Paolo Fresu suonano Tino Tracanna ai sax, Roberto Cipelli al pianoforte e piano elettrico, Attilio Zanchi al contrabbasso ed Ettore Fioravanti alla batteria.