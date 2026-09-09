Esplorando "Le parole del corpo"

Begoña Feijoo Fariña, ideatrice e direttrice artistica del festival, sottolinea: «Anche questa sesta edizione si arricchisce di eventi che vanno oltre la letteratura. Il programma con cui abbiamo deciso di onorare Le parole del corpo - i corpi che scrivono, quelli che vengono raccontati, le memorie che i corpi contengono e le varie forme e dimensioni della scrittura letteraria – è ricco e articolato, e si conclude con il linguaggio del corpo per eccellenza: la danza».

Il programma

Il festival si apre in realtà già il 28 settembre, con il laboratorio di traduzione letteraria guidato da Ruth Gantert e Luciana Cisbani, che culminerà il 1° ottobre con una lettura corale e plurilingue in Piazza Comunale.