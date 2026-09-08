In concerto, per il Nepal
Il ricavato dell'evento, in programma domenica presso la Chiesa di Arcegno, sarà devoluto all'associazione Mani per il Nepal
LOSONE - Domenica 13 settembre, alle ore 14.30, la Chiesa Parrocchiale di Arcegno ospiterà il "Concerto per il Nepal", un evento benefico organizzato a sostegno dell’associazione Mani per il Nepal. La presentazione sarà affidata a Jenny Alessi.
Il programma prevede la partecipazione di numerosi artisti che si alterneranno sul palco in ordine di apparizione: Sara Osenda all’organo, la Corale S. Antonio, Tatiana Pedrotti all’arpa celtica, Sandra Eberle alla voce, Donatello Rossini (chitarra e voce), il duo Lino & Mario (chitarra e voce), il Duo Francesco e Lorenza (voce, chitarra e fisarmonica), il Paolo Tomamichel Trio (voce, chitarre, violino e percussioni), Bat Battiston (chitarra e voce), il gruppo Greensleeves (bouzuki, violino, voce e percussioni) ed Eleonora Gianetta con una performance di danza.
Il concerto si concluderà con un canto finale che vedrà tutti i musicisti, insieme al pubblico, interpretare "Generale" di Francesco De Gregori. Al termine della manifestazione, sarà offerto un aperitivo.
Le offerte raccolte durante l’evento saranno destinate all’associazione Mani per il Nepal, impegnata in progetti di solidarietà a favore della popolazione nepalese. Per ulteriori informazioni e per sostenere l’iniziativa è possibile visitare il sito www.maniperilnepal.ch/donazioni/.