In concerto, per il Nepal

Il programma prevede la partecipazione di numerosi artisti che si alterneranno sul palco in ordine di apparizione: Sara Osenda all’organo, la Corale S. Antonio, Tatiana Pedrotti all’arpa celtica, Sandra Eberle alla voce, Donatello Rossini (chitarra e voce), il duo Lino & Mario (chitarra e voce), il Duo Francesco e Lorenza (voce, chitarra e fisarmonica), il Paolo Tomamichel Trio (voce, chitarre, violino e percussioni), Bat Battiston (chitarra e voce), il gruppo Greensleeves (bouzuki, violino, voce e percussioni) ed Eleonora Gianetta con una performance di danza.