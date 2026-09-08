Dai grandi concorsi internazionali al Ticino: gli scatti di Judith Mijderwijk arrivano a Lugano e non solo

BELLINZONA - Una fotografa olandese con una grande passione per il Ticino, dove soggiorna regolarmente fin dalla giovinezza. Judith Mijderwijk, socia del Fotoclub Turrita di Bellinzona, ha conquistato il secondo posto agli International Photography Awards 2026, oltre a quattro menzioni d’onore. Con Deep Inside the Glacier ha inoltre ottenuto due primi premi nell’arco di appena due settimane: al “Planet Earth” 2026 di Life Framer e al concorso “Bewerkte Foto” di Zoom.nl.