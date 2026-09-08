Dai grandi concorsi internazionali al Ticino: gli scatti di Judith Mijderwijk arrivano a Lugano e non solo
Olandese di nascita e ticinese d’adozione, fotografa ghiacciai alpini, bellezze naturali e molto altro. Ecco dove vedere le sue fotografie pluripremiate.
Olandese di nascita e ticinese d’adozione, fotografa ghiacciai alpini, bellezze naturali e molto altro. Ecco dove vedere le sue fotografie pluripremiate.
BELLINZONA - Una fotografa olandese con una grande passione per il Ticino, dove soggiorna regolarmente fin dalla giovinezza. Judith Mijderwijk, socia del Fotoclub Turrita di Bellinzona, ha conquistato il secondo posto agli International Photography Awards 2026, oltre a quattro menzioni d’onore. Con Deep Inside the Glacier ha inoltre ottenuto due primi premi nell’arco di appena due settimane: al “Planet Earth” 2026 di Life Framer e al concorso “Bewerkte Foto” di Zoom.nl.
Nel corso dell’autunno, una delle sue fotografie dedicate ai ghiacciai sarà inoltre protagonista della Biennale organizzata congiuntamente dal Fotoclub Turrita, dal Fotoclub Lugano e dal Fotoclub Chiasso, dedicata quest’anno al tema “Luoghi di passaggio”.
Mijderwijk porterà così le sue immagini anche davanti al pubblico ticinese. La mostra itinerante sarà esposta dal 28 agosto al 10 settembre in corso San Gottardo a Chiasso, quindi dal 12 settembre per circa un mese sul lungolago di Lugano, di fronte al LAC, e infine dal 10 ottobre all’8 novembre 2026 a Giubiasco.