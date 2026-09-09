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MONTE CARASSO

Sognare Bollywood tra le macerie di Kabul

Porte aperte sul cinema dal mondo propone la proiezione gratuita di "The Orphanage" all'Antico Convento delle Agostiniane
Sognare Bollywood tra le macerie di Kabul
LOCARNO FILM FESTIVAL
Fonte Locarno Film Festival
elaborata da Redazione
Sognare Bollywood tra le macerie di Kabul
Porte aperte sul cinema dal mondo propone la proiezione gratuita di "The Orphanage" all'Antico Convento delle Agostiniane

MONTE CARASSO - Porte aperte sul cinema dal mondo torna all’Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso, in collaborazione con SpazioReale e la sezione Open Doors del Locarno Film Festival.

Venerdì 11 settembre alle 20.45 sarà proiettato gratuitamente "The Orphanage", film del 2019 della regista afghana Shahrbanoo Sadat, alumna di Open Doors. Il film, ambientato nella Kabul degli anni Ottanta, racconta la storia di Qodrat, un quindicenne appassionato di Bollywood che vive di espedienti mentre la situazione politica della città si aggrava.

L’evento si svolge nell’ambito della World Press Photo Exhibition, a Bellinzona dall’11 settembre al 4 ottobre, e mira a promuovere il dialogo tra cinema e fotogiornalismo. La proiezione, in lingua originale con sottotitoli in italiano offerti da Fondazione Prada, è consigliata dai 10 anni. In caso di maltempo, si terrà nel Salone del convento. La mostra fotografica resterà aperta fino all’inizio del film.

Porte aperte sul cinema dal mondo intende collegare realtà locali e globali, riflettendo sulle immagini e sulle storie che trasmettono. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Locarno Film Festival e Città di Bellinzona, che dal 2011 sostiene il premio Open Doors Grant per lo sviluppo di progetti cinematografici promettenti.

Lanciata nel 2003 dal Locarno Film Festival con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), Open Doors sostiene da oltre 20 anni artisti di comunità poco rappresentate e paesi dove il cinema è a rischio, promuovendo ambienti cinematografici sostenibili. Offre programmi di formazione, networking e proiezioni pubbliche, con il supporto di Fondation Botnar e Wyss Academy for Nature.

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