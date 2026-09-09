Sognare Bollywood tra le macerie di Kabul

L’evento si svolge nell’ambito della World Press Photo Exhibition, a Bellinzona dall’11 settembre al 4 ottobre, e mira a promuovere il dialogo tra cinema e fotogiornalismo. La proiezione, in lingua originale con sottotitoli in italiano offerti da Fondazione Prada, è consigliata dai 10 anni. In caso di maltempo, si terrà nel Salone del convento. La mostra fotografica resterà aperta fino all’inizio del film.

Porte aperte sul cinema dal mondo intende collegare realtà locali e globali, riflettendo sulle immagini e sulle storie che trasmettono. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Locarno Film Festival e Città di Bellinzona, che dal 2011 sostiene il premio Open Doors Grant per lo sviluppo di progetti cinematografici promettenti.