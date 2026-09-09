Un viaggio visivo tra le giornate di Andrea Vitali
Il documentario di Paola Nessi con protagonista lo scrittore lariano sarà mostrato questa sera al Cinema Teatro
CHIASSO - Mercoledì 9 settembre alle 20.30, il Cinema Teatro di Chiasso ospiterà una serata speciale dedicata alla Giornata internazionale dell’alfabetizzazione. L’evento, organizzato dal Cineclub del Mendrisiotto in collaborazione con ChiassoLetteraria e l’associazione Leggere e Scrivere, prevede la proiezione del film documentario Andrea Vitali - Le storie non ti mollano mai, diretto da Paola Nessi.
La proiezione, della durata di 75 minuti, sarà anticipata da un’intervista pubblica allo scrittore Andrea Vitali e alla regista Paola Nessi, che saranno presenti in sala. L’intervista sarà condotta dalla giornalista Cristina Foglia.
Andrea Vitali, tra gli autori più prolifici e apprezzati della narrativa italiana contemporanea, ha iniziato la sua carriera letteraria nel 1989 con il romanzo Il procuratore. Ex medico di Bellano, paese sulle sponde del Lago di Como, Vitali ha pubblicato oltre ottanta romanzi, molti dei quali ispirati proprio ai luoghi e ai personaggi della sua terra. Dal 2003 pubblica con Garzanti e, dal 2020, anche con Giulio Einaudi Editore. Il suo ultimo romanzo, Il piede nella fossa, è uscito per Garzanti. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi letterari e collabora con diverse testate giornalistiche.
Paola Nessi, nata e residente a Lecco, lavora dal 1989 in Rai a Milano come operatore di ripresa e direttore della fotografia. Specializzata nella realizzazione di documentari e reportage in tutto il mondo, da oltre dieci anni si dedica esclusivamente alla regia, firmando film-documentari biografici caratterizzati da uno stile narrativo emozionale.
Il documentario Andrea Vitali - Le storie non ti mollano mai è stato girato durante un’estate e offre uno sguardo leggero e sorridente sulle giornate dello scrittore, raccontando episodi della sua vita, il profondo legame con il territorio e la nascita dei suoi successi letterari.
L’ingresso alla serata è libero. Al termine della proiezione, Andrea Vitali sarà disponibile per firmare dediche sui suoi libri. L’appuntamento rientra nel ciclo “Le storie non ti mollano mai”, promosso in occasione della Giornata internazionale dell’alfabetizzazione dell’8 settembre 2026.