Un viaggio visivo tra le giornate di Andrea Vitali

Andrea Vitali, tra gli autori più prolifici e apprezzati della narrativa italiana contemporanea, ha iniziato la sua carriera letteraria nel 1989 con il romanzo Il procuratore. Ex medico di Bellano, paese sulle sponde del Lago di Como, Vitali ha pubblicato oltre ottanta romanzi, molti dei quali ispirati proprio ai luoghi e ai personaggi della sua terra. Dal 2003 pubblica con Garzanti e, dal 2020, anche con Giulio Einaudi Editore. Il suo ultimo romanzo, Il piede nella fossa, è uscito per Garzanti. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi letterari e collabora con diverse testate giornalistiche.

Paola Nessi, nata e residente a Lecco, lavora dal 1989 in Rai a Milano come operatore di ripresa e direttore della fotografia. Specializzata nella realizzazione di documentari e reportage in tutto il mondo, da oltre dieci anni si dedica esclusivamente alla regia, firmando film-documentari biografici caratterizzati da uno stile narrativo emozionale.