Cerca e trova immobili
Segnalaci
CHIASSO

Un viaggio visivo tra le giornate di Andrea Vitali

Il documentario di Paola Nessi con protagonista lo scrittore lariano sarà mostrato questa sera al Cinema Teatro
Un viaggio visivo tra le giornate di Andrea Vitali
CHIASSOLETTERARIA
Fonte Cineclub del Mendrisiotto / ChiassoLetteraria / Leggere e Scrivere
elaborata da Redazione
Un viaggio visivo tra le giornate di Andrea Vitali
Il documentario di Paola Nessi con protagonista lo scrittore lariano sarà mostrato questa sera al Cinema Teatro

CHIASSO - Mercoledì 9 settembre alle 20.30, il Cinema Teatro di Chiasso ospiterà una serata speciale dedicata alla Giornata internazionale dell’alfabetizzazione. L’evento, organizzato dal Cineclub del Mendrisiotto in collaborazione con ChiassoLetteraria e l’associazione Leggere e Scrivere, prevede la proiezione del film documentario Andrea Vitali - Le storie non ti mollano mai, diretto da Paola Nessi.

La proiezione, della durata di 75 minuti, sarà anticipata da un’intervista pubblica allo scrittore Andrea Vitali e alla regista Paola Nessi, che saranno presenti in sala. L’intervista sarà condotta dalla giornalista Cristina Foglia.

Andrea Vitali, tra gli autori più prolifici e apprezzati della narrativa italiana contemporanea, ha iniziato la sua carriera letteraria nel 1989 con il romanzo Il procuratore. Ex medico di Bellano, paese sulle sponde del Lago di Como, Vitali ha pubblicato oltre ottanta romanzi, molti dei quali ispirati proprio ai luoghi e ai personaggi della sua terra. Dal 2003 pubblica con Garzanti e, dal 2020, anche con Giulio Einaudi Editore. Il suo ultimo romanzo, Il piede nella fossa, è uscito per Garzanti. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi letterari e collabora con diverse testate giornalistiche.

Paola Nessi, nata e residente a Lecco, lavora dal 1989 in Rai a Milano come operatore di ripresa e direttore della fotografia. Specializzata nella realizzazione di documentari e reportage in tutto il mondo, da oltre dieci anni si dedica esclusivamente alla regia, firmando film-documentari biografici caratterizzati da uno stile narrativo emozionale.

Il documentario Andrea Vitali - Le storie non ti mollano mai è stato girato durante un’estate e offre uno sguardo leggero e sorridente sulle giornate dello scrittore, raccontando episodi della sua vita, il profondo legame con il territorio e la nascita dei suoi successi letterari.

L’ingresso alla serata è libero. Al termine della proiezione, Andrea Vitali sarà disponibile per firmare dediche sui suoi libri. L’appuntamento rientra nel ciclo “Le storie non ti mollano mai”, promosso in occasione della Giornata internazionale dell’alfabetizzazione dell’8 settembre 2026.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
andrea vitalicinema teatro chiassogiornata internazionale alfabetizzazionepaola nessi
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
22 ore

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
2 gior
26
40

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
1 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
2 gior
28
50

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
1 gior
17
56

Ancora più grosso. E gara sia

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
2 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
1 gior
62

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
3 gior
30
55

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
2 gior
22
59

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
1 gior
8
80

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
18 ore
21
91

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
55

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
2 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
3 gior

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
1 gior
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
1 gior

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
1 gior
99
198

Sergio Savoia torna in politica

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
19 ore
6
87

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
2 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
13 ore
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
2 gior
20
92

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
3 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
1 gior
1
14

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
21 ore
120
236

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
12 ore
15
37

Pestoni: un triste capolinea?

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
4 gior
47
109

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
1 gior
7
64

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
18 ore
40
195

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Action accelera e apre il 20esimo negozio
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
15

Action accelera e apre il 20esimo negozio

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
2 gior
7
46

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
19 ore
27
47

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
3 gior
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
1 gior

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
13 ore
33
46

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
1 gior
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
1 gior

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
1 gior
26
150

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
11 ore

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
1 gior
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
14 ore
14
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
3 gior
5
14

C'è un nuovo milionario

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
11 ore
6
46

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
16 ore
12
50

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Alla scoperta del mondo dei funghi
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
2 gior
3

Alla scoperta del mondo dei funghi

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
LIVE
ARGOVIA/ITALIA
2 gior

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
4 gior
13
76

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare
LIVE
LUGANO
1 gior
11
57

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare

ULTIME NOTIZIE AGENDA
In concerto, per il Nepal
LIVE
LOSONE
17 ore
1

In concerto, per il Nepal

Dai grandi concorsi internazionali al Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
1

Dai grandi concorsi internazionali al Ticino

50 anni dopo "Piccola e fragile", Drupi arriva a Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior
8

50 anni dopo "Piccola e fragile", Drupi arriva a Lugano

Ascensore per il patibolo con la tromba di Paolo Fresu
LIVE
LUGANO
1 gior
2

Ascensore per il patibolo con la tromba di Paolo Fresu

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!
LIVE
AGENDONE
5 gior

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!

“La catastròfa": la tragedia di Marcinelle rivive sul palco tra memoria e musica
LIVE
LUGANO
5 gior
1

“La catastròfa": la tragedia di Marcinelle rivive sul palco tra memoria e musica

Guglielmo Tell al Teatro Foce: Santoro rilegge Max Frisch
LIVE
LUGANO
5 gior
1

Guglielmo Tell al Teatro Foce: Santoro rilegge Max Frisch

Prefestival del classicAscona sulle note di Beethoven e Dvořák
LIVE
LOCARNO
1 sett
1

Prefestival del classicAscona sulle note di Beethoven e Dvořák

Le tastiere di Battiato e non solo
LIVE
CANTONE
1 sett
4

Le tastiere di Battiato e non solo

Locarno si trasforma: arte, suoni e magia con Crampi al Cuore
LIVE
LOCARNO
1 sett
17

Locarno si trasforma: arte, suoni e magia con Crampi al Cuore