Nella sua 19esima stagione il Jazz Cat Club si tinge di soul
Annunciato il cartellone di parte della nuova annata, che prenderà il via questo 21 settembre con una ”prima” alla Lux Art House di Massagno.
ASCONA - La 19ª stagione del Jazz Cat Club prenderà il via il 21 settembre con una novità: il concerto inaugurale si terrà al Lux Art House di Massagno. La prima parte della stagione, in programma fino a gennaio 2027, prevede sei appuntamenti con musicisti della scena internazionale. La seconda parte del cartellone sarà presentata a dicembre.
La rassegna, curata da Nicolas Gilliet, manterrà la formula che caratterizza il Jazz Cat Club, proponendo concerti in un contesto raccolto. Il programma spazierà tra gospel, soul, blues, hard bop e jazz contemporaneo, con incursioni in R&B e hip-hop.
Ad aprire la stagione (extra muros) sarà, il 21 settembre, la cantante britannica di origini caraibiche Denise Gordon, accompagnata da The Ticino Gang.
Il progetto proporrà un repertorio tra gospel, soul, jazz e atmosfere di New Orleans, con Frank Salis all'Hammond, Francis Coletta alla chitarra, Marco Nevano al sax tenore e Jérôme Cardynaals alla batteria.
Dal secondo appuntamento la rassegna tornerà a “casa”, ovvero al Teatro del Gatto di Ascona. Il 19 ottobre è in programma il concerto della formazione newyorkese Kennedy Administration, guidata dalla vocalist Kennedy e dal tastierista Ondřej Pivec, con un repertorio tra jazz, soul, R&B e groove urbani.
Il 9 novembre sarà la volta di The Power of the Blues, con il chitarrista Kirk Fletcher, il batterista Doug Belote e l'organista Johnny Henderson. Il 7 dicembre salirà sul palco Martha High, storica voce del soul e del funk e per oltre trent'anni collaboratrice di James Brown.
Gli appuntamenti per il 2026 si chiuderanno il 21 dicembre con Roberta Gambarini, più volte candidata ai Grammy Awards, che si esibirà in duo con il pianista Tamir Hendelman.
La stagione riprenderà il 25 gennaio 2027 con The Message, formazione internazionale guidata dal batterista svizzero Daniel Aebi. Il progetto, con la partecipazione del pianista Andrea Pozza e del trombonista Andrea Andreoli, sarà dedicato al sound della Blue Note e all'hard bop degli anni Sessanta.
La seconda tranche della stagione verrà comunicata nella sua intierezza a dicembre.