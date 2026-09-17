Michela Giraud alla conquista di Lugano

“Fisicamente mi piacciono tutti!” segue il successo del tour “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”, che ha registrato numerosi sold out nei principali teatri italiani e ha consolidato il ruolo di Giraud tra le protagoniste della nuova stand-up comedy italiana.

Attrice, comica, conduttrice e regista, Michela Giraud ha iniziato la sua carriera nei comedy club nel 2015, approdando nello stesso anno in televisione. È stata la prima comica italiana a realizzare uno special Netflix Original, “Michela Giraud: La verità, lo giuro!”, distribuito in 190 Paesi. Nel 2024 ha debuttato alla regia cinematografica con “Flaminia”, film scritto, diretto e interpretato da lei stessa. Negli ultimi anni ha rafforzato la sua presenza televisiva con programmi come “Gialappa's Show”, “In&Out – Niente di serio” e “Rip Roast in Peace” su Prime Video.