Michela Giraud alla conquista di Lugano
Lo farà il 21 febbraio 2027 con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy, "Fisicamente mi piacciono tutti"
LUGANO - La grande stand-up comedy a Lugano: Michela Giraud salirà sul palco del Palazzo dei Congressi di Lugano con il suo nuovo spettacolo, “Fisicamente mi piacciono tutti!”, in programma il 21 febbraio 2027. La prevendita è già disponibile su Biglietteria.ch e ticketcorner.ch.
Considerata una delle voci più irriverenti e riconoscibili della stand-up comedy italiana, Giraud porta a Lugano uno show che ruota attorno al passaggio verso i quarant’anni. Attraverso confessioni personali, riflessioni e situazioni quotidiane, la comica romana trasforma ansie, aspettative e piccole disavventure in materiale per una comicità diretta e autoironica. Il suo umorismo sarcastico e senza filtri affronta le contraddizioni, le fragilità e le assurdità della vita contemporanea, dando vita a uno spettacolo diretto, irriverente e profondamente personale.
“Fisicamente mi piacciono tutti!” segue il successo del tour “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”, che ha registrato numerosi sold out nei principali teatri italiani e ha consolidato il ruolo di Giraud tra le protagoniste della nuova stand-up comedy italiana.
Attrice, comica, conduttrice e regista, Michela Giraud ha iniziato la sua carriera nei comedy club nel 2015, approdando nello stesso anno in televisione. È stata la prima comica italiana a realizzare uno special Netflix Original, “Michela Giraud: La verità, lo giuro!”, distribuito in 190 Paesi. Nel 2024 ha debuttato alla regia cinematografica con “Flaminia”, film scritto, diretto e interpretato da lei stessa. Negli ultimi anni ha rafforzato la sua presenza televisiva con programmi come “Gialappa's Show”, “In&Out – Niente di serio” e “Rip Roast in Peace” su Prime Video.