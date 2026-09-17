Da Mozart ai fratelli Jussen per il debutto di classicAscona
Il programma del primo weekend della manifestazione, che prende il via venerdì 18 settembre
ASCONA - Venerdì 18 settembre si apre l’81esima edizione di classicAscona, la prima sotto la direzione artistica di Christoph Müller.
Fino al 10 ottobre, il festival propone oltre 50 appuntamenti tra concerti, incontri letterari, masterclass e progetti sul territorio, con tre Artist in Residence e un’attenzione particolare al dialogo tra interpreti affermati, giovani talenti e pubblico.
Il primo weekend, dal 18 al 20 settembre, offre sei eventi che riflettono lo spirito della rassegna. L’inaugurazione, venerdì alle 19.30 nella chiesa di San Francesco a Locarno, vedrà la Grande Messa in do minore di Mozart eseguita dal Tölzer Knabenchor, dalle soprano Julia Lezhneva e Marie Lys e dalla Kammerorchester Basel diretta da Francesco Corti. «La Grande Messa in do minore è tra i capolavori corali più emozionanti di tutti i tempi», sottolinea Müller.
Sabato 19 settembre alle 19.30, debutto a classicAscona per il pianista Arcadi Volodos, che proporrà brani di Schubert e Chopin nella chiesa del Collegio Papio. Sempre sabato, alle 17.30, il Lungolago di Ascona ospita il primo concerto open-air Next Generation con l’Ensemble di violoncelli del Conservatorio della Svizzera italiana diretto da Claude Hauri.
Domenica alle 15, al Monte Verità, la scrittrice Zora del Buono dialogherà con Alain Claude Sulzer nel ciclo Musica e letteratura, accompagnata da interventi musicali. Alle 17, nella Chiesa Nuova di Locarno, si apre la rassegna Costellazione Giovani con il pianista Ilya Shmukler.
Il weekend si chiude domenica alle 18.30 nella chiesa di San Francesco con il debutto dei fratelli Lucas e Arthur Jussen e la Camerata Salzburg, diretta da Finnegan Downie Dear, che proporranno il Concerto per due pianoforti di Mendelssohn e la Sesta Sinfonia di Schubert.