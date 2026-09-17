Da Mozart ai fratelli Jussen per il debutto di classicAscona

Il primo weekend, dal 18 al 20 settembre, offre sei eventi che riflettono lo spirito della rassegna. L’inaugurazione, venerdì alle 19.30 nella chiesa di San Francesco a Locarno, vedrà la Grande Messa in do minore di Mozart eseguita dal Tölzer Knabenchor, dalle soprano Julia Lezhneva e Marie Lys e dalla Kammerorchester Basel diretta da Francesco Corti. «La Grande Messa in do minore è tra i capolavori corali più emozionanti di tutti i tempi», sottolinea Müller.

Sabato 19 settembre alle 19.30, debutto a classicAscona per il pianista Arcadi Volodos, che proporrà brani di Schubert e Chopin nella chiesa del Collegio Papio. Sempre sabato, alle 17.30, il Lungolago di Ascona ospita il primo concerto open-air Next Generation con l’Ensemble di violoncelli del Conservatorio della Svizzera italiana diretto da Claude Hauri.