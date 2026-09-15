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Chupito Club: una notte tra freestyle, Trap e giovani talenti

Armando Castillo, El Dorado e la sfida tra artisti emergenti in programma sabato sera, per quella che si preannuncia come «la nuova era» del locale
Chupito Club: una notte tra freestyle, Trap e giovani talenti
CHUPITO CLUB
di Fabio CaironiGiornalista
Chupito Club: una notte tra freestyle, Trap e giovani talenti
Armando Castillo, El Dorado e la sfida tra artisti emergenti in programma sabato sera, per quella che si preannuncia come «la nuova era» del locale

BELLINZONA - Il Chupito Club di Bellinzona si prepara a ospitare una serata speciale dedicata ai giovani e alla nuova scena Trap. Sabato 19 settembre, a partire dalle 19.00, il locale aprirà le porte per un evento che promette musica, freestyle e la scoperta di nuovi talenti.

Il programma live prenderà il via alle 21.00 con un Freestyle Contest, pensato per valorizzare la creatività degli artisti emergenti della scena locale. Spazio quindi ai giovani musicisti ticinesi El Dorado, confermando l’impegno del club nel promuovere i talenti del territorio.

La serata vedrà poi protagonista Armando Castillo, artista classe 2004 già attivo nella scena Hip-Hop e Trap italiana. Castillo, noto per brani come "Glovo", "No Time", "Pirati" e "Non l’hanno raccontato", si distingue per un sound diretto e contemporaneo. La sua esibizione rappresenta un’occasione per il pubblico ticinese di incontrare uno dei volti emergenti della nuova Trap italiana.

Dalle 00.30, il DJ set di Marco Rho trasformerà il Chupito Club in una grande pista da ballo fino alle 6.00 del mattino, chiudendo una notte all’insegna della musica e del divertimento.

L’evento segna l’inizio di quella che il Chupito Club definisce «la nuova era», con l’obiettivo di offrire ai giovani un punto di riferimento per la musica e la creatività.

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