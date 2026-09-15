Chupito Club: una notte tra freestyle, Trap e giovani talenti

La serata vedrà poi protagonista Armando Castillo, artista classe 2004 già attivo nella scena Hip-Hop e Trap italiana. Castillo, noto per brani come "Glovo", "No Time", "Pirati" e "Non l’hanno raccontato", si distingue per un sound diretto e contemporaneo. La sua esibizione rappresenta un’occasione per il pubblico ticinese di incontrare uno dei volti emergenti della nuova Trap italiana.

Dalle 00.30, il DJ set di Marco Rho trasformerà il Chupito Club in una grande pista da ballo fino alle 6.00 del mattino, chiudendo una notte all’insegna della musica e del divertimento.