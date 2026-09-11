Il mondo arriva a Lugano (e le sue cucine a Riva San Vitale)
Un fine settimana ricchissimo in Ticino con i grandi nomi del Festival Endorfine, le attività all'aperto di Sportissima e le prelibatezze del Wonderfood Festival
Un fine settimana ricchissimo in Ticino con i grandi nomi del Festival Endorfine, le attività all'aperto di Sportissima e le prelibatezze del Wonderfood Festival
SAVOSA - Ci aspetta un fine settimana davvero eccezionale, capace di accontentare i gusti di tutti. Che abbiate voglia di lasciarvi ispirare dalle parole di grandi pensatori e ospiti internazionali, di scatenarvi all'aria aperta celebrando lo sport, o di fare un vero e proprio tuffo nel passato tra suggestive rievocazioni storiche, il Ticino ha in serbo per voi un programma vibrante. Non mancheranno le occasioni per deliziare il palato con festival dedicati al buon cibo e alle eccellenze del territorio, così come gli appuntamenti con la grande musica dal vivo e l'intrattenimento puro per tutta la famiglia. Preparatevi a riempire le vostre giornate: ecco il nostro Agendone con tutto quello che non potete assolutamente perdervi.
Venerdì 11 settembre
Lugano e dintorni
- All'Istituto scolastico di Montagnola prosegue l'iniziativa Ospedale del giocattolo, dedicata al riuso e alla possibilità di dare nuova vita ai propri balocchi.
- Alla Foce di Lugano prende il via il Warriors Weekend 2026, una tre giorni all'insegna dello sport e della musica.
- Al Centro Esposizioni di Lugano apre i battenti la prima edizione del Lugano Tattoo Royale, una nuova convention internazionale dedicata all’arte del tatuaggio con oltre 400 artisti da tutto il mondo. Si parte alle 11.30.
- Presso la sede di Pro Natura al Laghetto di Muzzano, incontro all'aperto dedicato ai Giardini naturali e il riccio, animale dell'anno 2026, a partire dalle 17.
- La Biblioteca cantonale di Lugano ospita la serata a tema Edizioni pagine d'arte, un incontro su parole e figure con diversi ospiti, tra cui Fabio Pusterla e Stefano Vassere, alle 18.
- A Villa Saroli a Lugano si terrà l'incontro Le radici dell'orgoglio, un dialogo sulla storia delle comunità LGBTQIA+ in Italia in occasione della pubblicazione del libro di Giorgio Bozzo, seguito da un dj set. L'appuntamento è alle 18.30.
- Al via Lugano International Festival Endorfine. Al Palazzo dei Congressi di Lugano, il Consigliere Federale Guy Parmelin terrà una conferenza intitolata “La Svizzera e il nuovo Mondo”, riflettendo sulle sfide geopolitiche ed economiche del nostro Paese. Inizio alle 20.30. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al LuxArtHouse di Massagno va in scena Musica in viaggio, un affascinante itinerario culturale che unisce i ritmi jazz del Nord alla solarità della Maremma, con Paolo Jannacci e la band Musica da Ripostiglio. Si comincia alle 20.30.
- All'Hollywood Live Music di Lugano, il duo acustico Alice e Paul proporrà un repertorio Pop-rock acustico all'Hollywood Live Music a partire dalle 21.
Mendrisiotto
- Sul Piazzale a Lago di Riva San Vitale torna il Wonderfood Festival, un grande evento gastronomico con street food internazionale, intrattenimento, area bimbi e dj set a partire dalle 17.
- Alla Fondazione Don Guanella di Riva San Vitale si terrà il Concerto per la Pace Gerusalemme, una serata di testimonianza e musica con la violoncellista Lucia D'Anna a sostegno dei progetti educativi in Terra Santa. Inizio alle 18.30.
- A Morbio Inferiore alle 20 va in scena lo spettacolo teatrale E tu chi sei?, che affronta con sensibilità il tema della demenza e delle esperienze vissute quotidianamente dalle persone colpite e dai loro familiari.
Locarnese
- Ad Ascona prosegue la 33ª edizione del CSI 4* Ascona, il prestigioso concorso ippico internazionale che vede sfidarsi decine di cavalieri di altissimo livello.
- Presso la Fondazione Eranos ad Ascona-Moscia continua il convegno internazionale Eranos Tagung 2026: Eclissi del dèmos e tradimenti della democrazia, con seminari e relatori a partire dalle 14.
- Al Gatto, Wine Music & Bistrot di Ascona, appuntamento con la musica dal vivo in compagnia del duo The Hot Machinery alle 17.30.
- All'Ospedale La Carità di Locarno è in programma la conferenza Alla scoperta del Qi: energia corpo-mente, un'introduzione al principio vitale della tradizione cinese con l'insegnante daoista Loan Cheng Feng, alle 18.
- Alla Sala multiuso di Cavergno si terrà la serata Fragili testimoni della nostra cultura, un dialogo sui rischi che minacciano il patrimonio architettonico della Valle Bavona e sulle vie per conservarlo, alle 20.15.
- Al cinema GranRex di Locarno, per la rassegna dedicata a Mads Mikkelsen, verrà proiettato il pluripremiato film Jagten (Il sospetto) del regista Thomas Vinterberg. La proiezione inizia alle 20.30.
Bellinzona e valli
- Alle Scuole Elementari e Medie di Mesocco-Soazza si terrà il Laboratorio-Workshop interattivo: Tecnologie, ambiente e scelte consapevoli, un incontro speciale per gli allievi con la Famiglia Sayaka Inka del Perù a partire dalle 8.10.
- Al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona si terrà l'inaugurazione della mostra «PIERRETTE BLOCH. IL GESTO DI SCRIVERE», dedicata a una delle figure più significative dell’arte astratta del Secondo dopoguerra. Appuntamento alle 18.
- Al Bar Cervo di Bellinzona serata all'insegna della musica dal vivo con il concerto Live @CERVO - LUCKY SALVADORI a partire dalle 20.
- All'Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso, per la rassegna “Porte aperte sul cinema dal mondo”, verrà proiettato il film afghano “The Orphanage” nell'ambito dell'EventoReale. La visione inizierà alle 20.45.
Sabato 12 settembre
Lugano e dintorni
- All’Istituto scolastico di Montagnola prosegue per tutto il giorno l'iniziativa Ospedale del giocattolo, dedicata al riuso e alla possibilità di dare nuova vita ai propri balocchi.
- Al via la prima edizione del percorso enogastronomico Sapori in Carvina. Si parte alle 8 dal Centro Sportivo di Rivera per un itinerario a tappe tra le eccellenze di Monteceneri e Mezzovico-Vira.
- Nel Quartiere Maghetti di Lugano, dalle 10, vi aspetta The Fine Brocante, un mercatino con antiquariato selezionato, abiti vintage, vinili e creazioni esclusive.
- Nei boschi della Capriasca, sulla Collina di San Clemente, continua dalle 10 la tradizionale Festa di Redde 2026, un tuffo nel passato con suggestive atmosfere medievali.
- Alla Darsena del Parco Ciani di Lugano apre i battenti il Mercato in Darsena dalle 10, con bancarelle e prodotti locali.
- A Palazzo Reali a Lugano LAC edu propone alle 10.30 il laboratorio Oltre la carta nell'ambito delle Giornate europee del patrimonio 2026. Info e prevendita sul sito del LAC.
- Al Palazzo dei Congressi di Lugano, nell'ambito del festival Endorfine, alle 11 interviene Federico Rampini per un'analisi geopolitica e un check-up sul mandato di Donald Trump. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Agli ex magazzini AEM di Massagno, alle 11, si inaugura con un vernissage la mostra site-specific Alex Dorici: in attesa, un progetto che trasforma gli spazi industriali in un laboratorio culturale.
- Alla Piscina di Trevano a Canobbio, dalle 11, si tiene un Open-day per provare nuoto e pallanuoto, un'opportunità gratuita per bambini e ragazzi di scoprire gli sport acquatici.
- Il Parco Ciani di Lugano si anima dalle 11 con Mondo al Parco 2026, una giornata dedicata all’incontro tra culture, solidarietà e sviluppo sostenibile con stand, gastronomia e artigianato.
- Nel centro pedonale di Lugano, dalle 11, torna Negozi in musica: un percorso musicale diffuso in 39 negozi della città.
- Al Centro Esposizioni di Lugano apre le porte, alle 11.30, la prima edizione del Lugano Tattoo Royale, una grande convention internazionale con oltre 400 artisti del tatuaggio.
- A Morcote, nell'Area Console Isella, dalle 12 prende vita Un Mondo Creativo, evento benefico con mercatino dell'artigianato, cucine etniche e musica dal vivo.
- Dalle 12 torna alla Foce di Lugano il Warriors Weekend, il un festival di skateboard e musica organizzato dallo storico gruppo Warriors Family.
- Al Teatro dell'oratorio di Tesserete, alle 14 (con replica alle 16.30), va in scena Pierino e il lupo di sabbia, una suggestiva fiaba musicale animata con la sabbia, pensata per bambini e famiglie.
- A Dübendorf (Zurigo), ma inserito in agenda per il pubblico ticinese, si balla dalle 14 con l'evento Andiamo assieme alla Suisse Disco 60+, promosso da Pro Senectute.
- A Gentilino (Collina d'Oro), dalle 14, si celebra la Giornata dell’ambiente con stand tematici, atelier zero spreco e attività per i più piccoli.
- Tornando al Palazzo dei Congressi di Lugano per il festival Endorfine, alle 15 è il turno del Premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, che dialogherà sul futuro dell'Iran. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Sempre al Palazzo dei Congressi, alle 17.30, il giornalista Patrick Winn presenterà nell'ambito del festival Endorfine il suo libro-inchiesta sul narcotraffico globale. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Nella Chiesa di Sant'Antonio Abate a Morcote, alle 18, risuonano le note medievali del concerto Incontri Musicali – Le labyrinthe d'Arianne.
- Al Teatro Foce di Lugano, alle 20, la compagnia Gli Imperfetti porta in scena la divertente commedia Una vacanza memorabile, ambientata sulle Alpi francesi degli anni '50. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al LAC di Lugano, alle 20, si terrà il Concerto di gala Opera for Peace Academy, con nove giovani cantanti internazionali accompagnati dall’Orchestra della Svizzera italiana. Info e prevendita sul sito del LAC.
- Al Ristorante Hollywood Live Music di Lugano, alle 21, serata in allegria a base di rock e blues con La Hollywood Band sul palco di casa.
- La giornata del festival Endorfine al Palazzo dei Congressi di Lugano si chiude alle 21.15 con la comicità irriverente e spietatamente onesta di Eleazaro Rossi. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- A Novazzano, dalle 9.30, l'Associazione Patrimonio propone Tra storia e progetto, una visita guidata alla scoperta del nucleo storico e del contesto territoriale.
- Allo Skatepark di Mendrisio, dalle 10, energia e divertimento con Il Palio si muove! Parkour e Skate, tra workshop e dimostrazioni pratiche.
- Al Parco archeologico di Tremona, dalle 10.30, si celebrano le Giornate europee del patrimonio con visite in realtà aumentata e attività formative per ragazzi.
- Alle Fornaci di Riva San Vitale, dalle 14, potrete scoprire L’arte dei coppi tra tradizione e creatività, un atelier pratico per modellare l'argilla secondo l'antico metodo artigianale.
- Sul Piazzale a Lago di Riva San Vitale, dalle 17, scatta l'ora del Wonderfood Festival, con street food internazionale, musica e intrattenimento.
- Nell'Aula magna delle scuole medie di Stabio, alle 18, va in scena lo spettacolo teatrale per famiglie Christine e Hans Andersen, un viaggio nella fantasia e nell'invenzione delle storie.
Locarnese
- Ad Ascona prosegue per tutta la giornata il prestigioso concorso ippico internazionale CSI 4* Ascona, con gare di altissimo livello e spettacolo assicurato.
- A Losone, dalle 9, inizia lo Yoga Festival Ticino, un intero fine settimana dedicato alla pratica, alla meditazione e ai bagni sonori.
- Sul piazzale del Centro anziani Casa Rea a Minusio, dalle 9.30, vi aspetta il Mercatino di Casa Rea con espositori locali e prodotti del territorio.
- Al Castello Visconteo di Locarno, dalle 10, si viaggia nel tempo con Locarno romana, un fine settimana immersivo di rievocazione storica e attività didattiche.
- A Sabbione (Cavergno), alle 14, prende vita lo spettacolo teatrale itinerante Anime e sassi, un viaggio emotivo tra antiche leggende, canti e memoria collettiva.
- Alla Fondazione Eranos di Ascona-Moscia, alle 14, si apre il convegno internazionale Eranos Tagung 2026, dedicato al tema dell'eclissi della democrazia.
- Al Teatro Cambusa di Locarno, alle 17, scatta la Fiesta latina, una serata spontanea con musica dal vivo, open mic, balli e sapori sudamericani.
- Nella Sala del Consiglio Comunale di Brissago, alle 17, si terrà la conferenza Gaza: là dove brucia l'anima del mondo, con la filosofa Roberta de Monticelli e il regista Guido De Monticelli.
- Al Parco Robinson di Locarno, alle 20.15, serata all'aperto con l'Open air Cinema e la proiezione del film documentario “2040 - salviamo il pianeta”.
Bellinzona e valli
- A Claro, alle 9.30, si inaugura con una cerimonia e una Santa Messa il Restauro della Via Storica che conduce al suggestivo Monastero di Santa Maria Assunta.
- Allo Studio Zefiro di Bellinzona, dalle 10, si tiene una Brocante solidale per Haïti, con vendita di oggetti d'epoca, vinili e mobili a favore di progetti per la salute mentale.
- Tra Airolo e Pesciüm, dalle 10, la musica incontra la natura con il Migros Hiking Sounds, un'escursione arricchita dai concerti all'aria aperta. Gli artisti odierni: 77 Bombay Street e Luca Hänni.
- All'Ex Vetreria di Lodrino, dalle 10, va in scena l'anteprima del Festival Lo Spirito del Pianeta, con danze, artigianato e incontri con rappresentanti di culture ancestrali.
- Allo Stadio Comunale di Bellinzona, dalle 10, si sfidano gli atleti del 26° Meeting Internazionale Master di atletica leggera, valido anche come campionato svizzero.
- A Cà Rossa a Grono (GR), alle 15 inaugurazione di Il custode dell'invisibile, mostra fotografica di Alessandro Ligato. Alle 16 performance di Ultimo Fiume con Fabio e Leo Pusterla.
- Al Dazio Grande di Rodi-Fiesso, alle 17.30, appuntamento con il Festival Ticino DOCG 2026 per un raffinato concerto di musica da camera con brani di compositori ticinesi e internazionali.
- Al Palazzo dei Landfogti di Malvaglia, alle 18, si terrà la Presentazione del libro “Il Ticino nella storia”, seguita da un interessante dialogo tra autori e storici.
Domenica 13 settembre
Lugano e dintorni
- A Montagnola, presso l'Istituto scolastico, prosegue l'iniziativa Ospedale del giocattolo, dedicata al riuso per dare nuova vita ai propri giochi.
- Al Centro Esposizioni di Lugano continua il Lugano Tattoo Royale, l'evento imperdibile dedicato al mondo del tatuaggio.
- Dalle 12 la Foce di Lugano è animata dal Warriors Weekend 2026, una rassegna che unisce sport e musica.
- In Collina d'Oro e in vari luoghi del luganese si tiene la settimana Più gusto, meno spreco, campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare promossa da GastroSuisse.
- Giornata all'insegna del movimento a Lugano con Sportissima, l'evento sportivo gratuito aperto a tutti. Questo il programma.
- Ad Agno, presso il Parco comunale al lago, prende il via alle 9.30 la Caccia al tesoro - Operazione Sportissima. Un'esperienza interattiva firmata Tesori del Ticino per mettere alla prova intuito e collaborazione.
- Anche Caslano è protagonista dell'edizione 2026 di Sportissima. Questo il programma.
- Al Parco Ciani di Lugano vi aspetta dalle 10 il Mercato in Darsena, con tante bancarelle e prodotti locali.
- Al Santuario Madonna d'Ongero di Lugano si celebra alle 10.30 la tradizionale Festa della Madonna d'Ongero.
- Alle 10.30 e alle 14 l'Atelier Masi ospita il workshop Paesaggio e patrimonio culturale Family. Immaginare orizzonti, nell'ambito delle Giornate europee del patrimonio 2026. Info e prevendita sul sito del LAC.
- Al Palazzo dei Congressi di Lugano, per il festival Endorfine, la celebre produttrice discografica e volto tv si racconta in Mara Maionchi - Senza filtri a partire dalle 11. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- A Caslano, in Piazza Crocetta, la Filarmonica di Agno - Concerto di fine estate propone alle 11 un repertorio che spazia dalla musica originale per banda a quella moderna.
- In Piazzetta San Carlo a Lugano risuonano alle 11 le note del Nassa Sunday Swing, con la New Azzan Big Band pronta a farvi ballare.
- A Morcote, dalle 11, si terranno delle Visite guidate gratuite – Parco Scherrer per scoprire la storia e le bellezze botaniche del parco.
- Al Palazzo dei Congressi di Lugano, lo storico e accademico israeliano presenta Omer Bartov - L’abisso di Israele alle 15. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Ad Aranno, presso la Nellimya Arthouse, inaugura alle 15 Il codice del sottile, mostra del collettivo The Spiritual in Art che indaga i territori della coscienza.
- Al Laghetto di Astano pomeriggio spensierato alle 16 con il Karaoke by Maurizio in una splendida location naturale.
- Alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, alle 16, proiezione del documentario e concerto Il soffio delle Montagne - Valla & scurati, un viaggio musicale dalle valli ticinesi agli Appennini.
- Al Palazzo dei Congressi di Lugano, un incontro straordinario alle 17.30: Saviano-Navalnaya - La resistenza di Navalny. Roberto Saviano dialoga con Yulia Navalnaya. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alla Chiesa Evangelica Riformata di Lugano, il Festival Ticino DOCG 2026 chiude il weekend alle 18 con un concerto da camera ricco di celebri melodie tra barocco e romanticismo.
- Al Teatro Foce di Lugano va in scena alle 20 la commedia Una vacanza memorabile, portata sul palco dalla compagnia Gli Imperfetti. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- Prende il via alle 9.30 Sportissima Mendrisio 2026, una manifestazione dedicata all'attività fisica con 30 proposte distribuite nei quartieri della città. Questo il programma.
- Dalle 9.30 a Chiasso si possono visitare le 17 postazioni di Sportissima. Questo il programma.
- Sportissima arriva a Riva San Vitale con le sue attività. Questo il programma.
- Al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto si terrà alle 10 Arte e benessere. Danza immaginale, un atelier nel parco con la coreografa Nunzia Tirelli che unisce movimento, meditazione e natura.
- Al Parco archeologico di Tremona, a partire dalle 10.30, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, sono previste visite guidate con realtà aumentata e attività per ragazzi.
- In vetta al Monte Generoso, presso il Fiore di pietra a Capolago, vi aspetta alle 11 Musica live al Fiore di pietra per godersi note dal vivo ammirando il panorama.
- Dalle 16.30 lo Spazio Lampo di Chiasso ospita l'evento di apertura di Framing di Mélissa Biondo. Alle 17 performance e alle 18.30 cena collettiva offerta a cura di Associazione Un Zichinin.
Locarnese
- Ad Ascona prosegue la 33ª edizione del CSI 4* Ascona, il prestigioso concorso ippico internazionale con la partecipazione di grandi cavalieri.
- A Locarno, il Teatro Paravento ospita il Workshop intensivo “Metterci l'anima” condotto da Lella Heins.
- Al Castello Visconteo di Locarno si viaggia nel tempo con Locarno romana, una rievocazione storica immersiva per riscoprire la vita in epoca romana.
- A Ronco sopra Ascona, presso Casa Ciseri, apre alle 9 la Mostra dedicata a Richard Seewald, un'esposizione sulla vita e l'opera dell'artista.
- Sono ben 57 le postazioni presenti a Tenero-Contra per l'edizione 2026 di Sportissima, che prende il via alle 9.30. Questo il programma.
- A Cevio, presso la Sala Fondazione Silene Giannini, il Festival Ticino DOCG 2026 propone alle 10.30 una matinée musicale con il clarinettista Marco Santilli e un quartetto d'archi.
- Sempre a Cevio, presso l'Oasi ricreativa, si terrà alle 10.30 la Festa per i 20 anni dall’aggregazione comunale, con pranzo offerto e musica dal vivo.
- Alle 14.30 la Chiesa parrocchiale di Arcegno ospita il Concerto per il Nepal, evento benefico organizzato a sostegno dell'associazione Mani per il Nepal.
- A Solduno, la Fondazione Marguerite Arp aderisce all'iniziativa In pericolo? - Giornate europee del patrimonio con visite guidate (a partire dalle 15) alla scoperta del suo splendido giardino nel Ronco dei Fiori.
- Alla Chiesa di San Martino a Ronco sopra Ascona si terrà alle 17 un Concerto con letture per il 50° anniversario della memoria di Richard Seewald.
- A Brione sopra Minusio, la Chiesa parrocchiale S. Maria Lauretana ospita alle 18 il Locarno Organ Festival con il concerto dell'organista internazionale Konstantin Volostnov.
Bellinzona e valli
- Al Sasso San Gottardo di Airolo continua il Guisan-Event, con forum e incontri di alto livello.
- A Bellinzona prende il via alle 9.30 Sportissima. Questo il programma.
- Anche Biasca è protagonista dalle 9.30 delle attività di Sportissima. Questo il programma.
- A Ludiano, con partenza da Piazza Fiera alle 9.45, si cammina per le Giornate europee del patrimonio alla scoperta delle meraviglie sconosciute della bassa Valle di Blenio e delle filiere agricole tradizionali.
- Ad Airolo, tra Nante e Pesciüm, si svolge dalle 10 il Migros Hiking Sounds Airolo, un weekend tra escursioni nella natura e grandi concerti live. Ospiti musicali di oggi: Professor & Profesora Bummbastic, Opération Zéro e Lo & Leduc.
- Al Sasso San Gottardo di Airolo si terrà alle 11 la Jodlermesse in der Kristallkaverne, una suggestiva messa jodel nella caverna dei cristalli.
- Alla Chiesa della Collegiata dei Santi Pietro e Stefano di Bellinzona, il maestro Christian Tarabbia terrà alle 17 un Concerto organistico per far risuonare le incredibili sonorità dell'organo secolare.
- Alla Chiesa San Biagio di Bellinzona va in scena alle 17 Musica, Natura e Poesia. L'incanto che unisce., un raffinato concerto di musica barocca con brani di Scarlatti, Purcell e Frescobaldi.
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