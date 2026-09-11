Il mondo arriva a Lugano (e le sue cucine a Riva San Vitale)

SAVOSA - Ci aspetta un fine settimana davvero eccezionale, capace di accontentare i gusti di tutti. Che abbiate voglia di lasciarvi ispirare dalle parole di grandi pensatori e ospiti internazionali, di scatenarvi all'aria aperta celebrando lo sport, o di fare un vero e proprio tuffo nel passato tra suggestive rievocazioni storiche, il Ticino ha in serbo per voi un programma vibrante. Non mancheranno le occasioni per deliziare il palato con festival dedicati al buon cibo e alle eccellenze del territorio, così come gli appuntamenti con la grande musica dal vivo e l'intrattenimento puro per tutta la famiglia. Preparatevi a riempire le vostre giornate: ecco il nostro Agendone con tutto quello che non potete assolutamente perdervi.