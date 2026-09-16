Il Jazz Cat Club debutta nel Sottoceneri
L'avvio della 19esima stagione, con Denise Gordon e The Ticino Gang, è in programma lunedì prossima al Lux Art House di Massagno
MASSAGNO - Il Jazz Cat Club inaugura la sua 19esima stagione con una novità: per la prima volta, l’apertura si terrà nel Sottoceneri, con un concerto speciale al Lux Art House di Massagno. L’appuntamento è fissato per lunedì 21 settembre alle 20.30 e vedrà protagonista la cantante britannica Denise Gordon, accompagnata dalla formazione The Ticino Gang.
Denise Gordon, voce di spicco nel panorama jazz e gospel internazionale, torna in Ticino dopo aver già conquistato il pubblico locale in diverse occasioni, sia al Jazz Cat Club sia a JazzAscona. Nata in Gran Bretagna da una famiglia caraibica, Gordon è apprezzata per il suo carisma e la vocalità calda e coinvolgente.
Ad affiancarla sul palco ci sarà The Ticino Gang, gruppo creato per l’occasione e guidato dall’organista Frank Salis, uno dei maggiori interpreti europei dell’Hammond B3. La formazione comprende anche il sassofonista Marco Nevano, il giovane batterista olandese Jérôme Cardynaals e il chitarrista Francis Coletta, musicista di fama internazionale che ha collaborato con artisti del calibro di Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Michel Legrand e Sammy Davis Jr.
Il concerto, che spazierà tra soul, gospel e jazz, rappresenta un segnale di apertura del club verso tutto il territorio ticinese, in attesa del ritorno nella sede abituale del Teatro del Gatto di Ascona previsto per ottobre, dove sono attesi grandi nomi della scena jazz internazionale.
I biglietti sono disponibili alla cassa serale al costo di 25 franchi e in prevendita online.