Il "Primo Amore" di Mannarino sbarca a Zurigo

ZURIGO - Mannarino, uno dei cantautori più originali e riconoscibili della scena musicale italiana, farà tappa a Zurigo il 27 febbraio 2027 con il suo “Primo Amore Tour”. L’appuntamento è fissato al Volkshaus, segnando così l’approdo internazionale del tour che ha già riscosso grande successo nei principali festival italiani nel corso del 2026.