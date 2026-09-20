Il "Primo Amore" di Mannarino sbarca a Zurigo
Il cantautore romano sarà al Volkshaus di Zurigo il 27 febbraio 2027
ZURIGO - Mannarino, uno dei cantautori più originali e riconoscibili della scena musicale italiana, farà tappa a Zurigo il 27 febbraio 2027 con il suo “Primo Amore Tour”. L’appuntamento è fissato al Volkshaus, segnando così l’approdo internazionale del tour che ha già riscosso grande successo nei principali festival italiani nel corso del 2026.
Il concerto svizzero arriva al termine di un anno particolarmente intenso per l’artista romano, che è tornato protagonista dal vivo a tre anni dal suo ultimo tour estivo, proponendo un fitto calendario di date in tutta Italia. Il ritorno sulle scene coincide con la pubblicazione di “Primo amore”, il nuovo album di inediti uscito l’8 maggio 2026 per BMG, a cinque anni di distanza dal precedente lavoro “V”.
Durante il “Primo Amore Tour”, Mannarino porta sul palco le nuove canzoni insieme ai brani più amati del suo repertorio, offrendo al pubblico arrangiamenti inediti e contaminazioni tra folk, sonorità mediterranee, reggae, dub ed elettronica.