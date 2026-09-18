Dal Sol Levante al rombo delle fuoriserie: un weekend che ti sorprende
Un fine settimana ricchissimo in Ticino: debutto assoluto per classicAscona, Autonassa, Japan Matsuri e tanto, tanto altro
SAVOSA - L'autunno ticinese entra nel vivo e ci regala un fine settimana letteralmente per tutti i gusti. Preparatevi a un weekend dove la cultura internazionale incontra le tradizioni locali: potrete viaggiare con la mente grazie ai grandi festival letterari e alle affascinanti atmosfere orientali, oppure fare un tuffo nel passato tra treni a vapore, mercatini dell'antiquariato e rombanti auto d'epoca. Non mancheranno le occasioni per riflettere sull'ambiente con giornate dedicate alla sostenibilità, ma anche per deliziare il palato tra degustazioni di vini nostrani e le prime, immancabili, castagnate in compagnia. Che siate amanti della grande musica classica, appassionati del jazz d'autore o nostalgici delle indimenticabili serate “anni 90”, l'Agendone di questa settimana ha esattamente ciò che fa per voi. Ecco il programma completo.
Venerdì 18 settembre
Lugano e dintorni
- Nel Centro Città di Lugano rombano i motori con la 45a edizione di Autonassa, che espone 166 vetture di 48 marchi a partire dalle 9.
- A Collina d'Oro si celebra la Giornata internazionale a scuola a piedi 2026, un'iniziativa dedicata al movimento e alla mobilità sostenibile con tante attività per gli allievi.
- Presso l'Istituto scolastico di Montagnola prosegue l'Ospedale del giocattolo, una bellissima iniziativa per dare nuova vita ai vecchi balocchi.
- A Gentilino, presso l'ex panetteria Artebianca, si tiene il Vernissage Hesse Artist in Residence a partire dalle 18.
- Ad Arogno terza edizione della Festa delle Streghe alla Selva della Salute a Vissino, per celebrare l'equinozio d'autunno. Si comincia alle 18.
- La Galleria Doppia V di Lugano inaugura Intrecci alle 18.30. Una mostra che mette in dialogo le opere di Margarita Brum e Anna Stankiewicz, unendo la sensibilità latinoamericana e la tradizione dell'Europa orientale in un affascinante confronto artistico.
- In Sala Teatro al LAC a Lugano alle 20 il Paolo Fresu Quintet esegue dal vivo la colonna sonora di Ascensore per il patibolo di Louis Malle. Prevendita sul sito del LAC.
- Al Ristorante Hollywood Live Music di Lugano vi aspetta una Serata blues-rock con il trio di Max Dega. Il chitarrista luganese salirà sul palco alle 21, accompagnato dalla rodatissima sezione ritmica di Roby Panzeri e Vanni Patriarca.
Mendrisiotto
- Un viaggio nel tempo vi aspetta al Fiore di Pietra di Capolago con la Serata anni 90 con Maxi B. Si parte alle 19.30 con il trenino a cremagliera per salire in vetta, gustare un buon risotto e ballare sui successi di un'epoca indimenticabile.
Locarnese
- La Chiesa San Francesco di Locarno ospita il Concerto di apertura di classicAscona con Julia Lezhneva I alle 19.30. Un evento imperdibile che vedrà l'esecuzione della Sinfonia “Linz” e della maestosa Grande Messa in do minore di Mozart, con la partecipazione del Coro dei ragazzi di Tölz e l'Orchestra da camera di Basilea.
- Allo spazio Tesoro 25.75.14.41 di Locarno risuonano i ritmi di Gambia e Mali con l'evento live music \ kairasila. Il secondo set musicale prenderà il via alle 21.
Bellinzona e valli
- In mattinata, alle 10.30, Pro Infirmis organizza un Clean-Up-Day! inclusivo presso la Golena Ponte Torretta di Bellinzona, per fare la differenza per l'ambiente.
- Prende il via alle 18 la 21esima edizione del BABEL Festival, dedicato alla letteratura e alla traduzione. La serata inaugurale con Saba Anglana si snoderà tra varie location di Bellinzona e Monte Carasso.
- Al Mercato Coperto di Giubiasco, sempre alle 18, si accendono i riflettori sul TicinoBands Live Contest 2026 & Plettro d’Oro, con ben 12 band emergenti pronte a sfidarsi a suon di musica.
- Giulio Mercati si esibirà all'organo nella Chiesa di San Martino a Soazza alle 19.30.
- Al Bar Cervo di Bellinzona si viaggia dal Mississippi a Chicago con il Roots duo. Gianluca De Palo e Marcus Tondo proporranno il loro trascinante blues acustico a partire dalle 20.
- Il Teatro Sociale di Bellinzona accoglie alle 20.45 lo spettacolo Ginevra Di Marco - Kaleidoscope. L'artista, vincitrice della Targa Tenco 2025, proporrà un intenso viaggio musicale tra lingue e culture diverse.
- La serata si chiude in musica al Bar Castello di Bellinzona con il Concerto live – TheBlueGuitars, in programma a partire dalle 21.
Sabato 19 settembre
Lugano e dintorni
- A Massagno, la giornata inizia all'insegna dell'ecologia con il Clean Up Day. Dalle 9 in Via Lepori, un'occasione di volontariato per combattere il littering e prendersi cura del territorio.
- Nel centro di Lugano, gli appassionati di motori non possono perdersi Autonassa. Dalle 9, le vie della città si trasformano in un salone a cielo aperto con l'esposizione di 166 vetture di 48 marchi diversi.
- Al Boschetto del Parco Ciani prende vita Il Giardino, un piccolo festival musicale a ingresso gratuito. Dalle 10 vi aspettano due giorni di musica dal vivo, street food, artigianato e attività per famiglie.
- Per gli amanti del second hand, il Centro Esposizioni di Lugano ospita un ricco Mercatino dell'usato a partire dalle 11.
- Il Cinema Lux di Massagno celebra i 25 anni di Archivi donne Ticino. Dalle 13.30 un pomeriggio di convivialità con musica dal vivo del Trio Improvvisamente, un'esposizione storica e un aperitivo offerto per scoprire il patrimonio di storie femminili del Cantone.
- Ad Arogno terza edizione della Festa delle Streghe alla Selva della Salute a Vissino, per celebrare l'equinozio d'autunno. Dalle 13.30 alle 23.
- Al Museo in erba di Lugano, spazio alla creatività con l'atelier Alberto Burri: un “sacco” di idee. Dalle 14.15, i bambini dai 5 agli 11 anni potranno esplorare l'arte insolita utilizzando iuta, fili e cartone.
- L'ex panetteria Artebianca di Gentilino ospita il talk Artiste contemporanee: successi, sfide e cadute. Alle 16.30, un dialogo aperto sulle difficoltà e le conquiste del fare artistico, accompagnato da letture di Hermann Hesse e un aperitivo biologico.
- Al Rifugio Letterario di Massagno, imperdibile Incontro con Franco Faggiani. Alle 17, l'autore presenterà il suo ultimo romanzo “La luce del primo mattino”, un racconto di povertà, coraggio e libri ambientato nell'Appennino.
- L'Associazione Amici del Torchio di Sonvico organizza alle 17 l'inaugurazione della mostra Arriero presso il Torchio delle Noci di Sonvico. Seguirà rinfresco.
- Alla Collezione Giancarlo e Danna Olgiati di Lugano si tiene l'Inaugurazione Jannis Kounellis: Io sono un pittore. L'apertura della mostra è prevista per le 18, con ingresso gratuito.
- La Chiesa Evangelica Riformata di Lugano fa da cornice a folk.lore - Camerata Memoria Cordis. Alle 19.30, la giovane orchestra d'archi di Lucerna proporrà un affascinante dialogo tra la Holberg Suite di Grieg e brani popolari scozzesi.
- Al LAC di Lugano, la Sala Teatro accoglie l'Ascensore per il patibolo - Paolo Fresu Quintet. Alle 20, il celebre trombettista e il suo quintetto eseguiranno dal vivo la storica colonna sonora composta da Miles Davis per l'iconico film noir di Louis Malle.
- Serata all'insegna di cover pop, rock e blues anni Settanta e Ottanta con Pop, rock e blues con gli HollyFriends. L'appuntamento è al Ristorante Hollywood Live Music di Lugano a partire dalle 21.
- La musica continua a Lugano con Pianissimo. Una notte al LAC, un suggestivo evento musicale notturno che prenderà il via alle 22.30 nella Sala 1.
Mendrisiotto
- A Chiasso i motori d'epoca tornano a rombare con la 12a Rievocazione storica Chiasso-Pedrinate. Dalle 8 in Via Cattaneo, moto e sidecar da competizione fino al 1990 si sfideranno in una gara di regolarità sullo storico tracciato.
- Sempre a Chiasso, spazio allo sport e alla solidarietà con PENZ…IAMO a Chiasso. Dalle 9 prenderanno il via la corsa competitiva di 10 km e quella non competitiva di 5 km a sostegno di Future Kind Village.
- Un tuffo nel passato a Capolago con il Treno a Vapore. Alle 9.30 parte la storica locomotiva del 1890 della Ferrovia Monte Generoso, per un viaggio affascinante fino in Vetta con soste fotografiche e dimostrazioni tecniche.
- In Piazza Santa Croce a Vacallo, si festeggia il 65° anniversario della sezione Samaritani con il Concerto della Beat Band di Bellinzona a partire dalle 20.
- Al Museo d'Arte di Mendrisio va in scena Quattro linee rosse e una blu. Alle 20.30, uno spettacolo della Compagnia Tommaso Giacopini che riflette sull'impermanenza, in dialogo con le opere esposte di Felice Varini.
- La Chiesa di Sant'Antonio Abate a Genestrerio ospita il Concerto Solisti dell'Orchestra da Camera Arrigo Galassi. Alle 20.30, un'esibizione per celebrare il 45° anniversario di fondazione con musiche di Vivaldi, Giardini e Händel.
Locarnese
- Sul lungolago di Ascona, l'eleganza a quattro ruote è protagonista con l'Ascona Classic Car Award 2026. Dalle 9 potrete ammirare oltre 40 automobili storiche, accompagnate da un ricco programma culturale.
- Per iniziare la giornata in serenità, il Parco della Pace di Locarno propone Yoga e meditazione OMM. Dalle 9, una sessione rilassante nel verde che si concluderà con una merenda in compagnia.
- Locarno apre le porte ai cittadini con Ti diamo il benvenuto. Dalle 10, una giornata ricca di attività, visite guidate ai musei e tavole rotonde per conoscere i servizi e le iniziative della città.
- Alla Biblioteca popolare di Ascona, i più piccoli sono invitati a scoprire IL BOSCO IN VALIGIA. Alle 10.15, un viaggio teatrale e immaginifico per avvicinarsi alla natura e ai suoi abitanti.
- Il Gruppo Rosso Verde di Ascona invita tutti a una Biciclettata. Ritrovo alle 10.30 sul piazzale delle scuole comunali per una pedalata “all'acqua di rose” alla scoperta delle piste ciclabili del borgo, seguita da un rinfresco.
- Alle Isole di Brissago si riscoprono le tradizioni agricole con Chicchi di storia - Mais 'Rosso del Ticino'. Dalle 13.30, in collaborazione con ProSpecieRara, attività manuali per conoscere questo antico cereale ticinese.
- Il Museo Casa Rusca di Locarno organizza una Visita guidata speciale alla mostra L’occhio dinamico. Traiettorie di percezione. L'appuntamento, in collaborazione con TAM, è alle 15 su iscrizione.
- A Losone, l'Osteria La Fabbrica si anima per l'Anniversario di smum a Losone: porte aperte 2026. Dalle 16, la Scuola di Musica Moderna festeggia 30 anni con porte aperte, aperitivo in musica e, dalle 20, una grande Jam Session.
- Il Museo comunale d'arte moderna di Ascona inaugura alle 17 la mostra Fotografie. Il rivelarsi della luce di Dorothy Bohm.
- Sul pittoresco lungolago di Ascona, nell'ambito di classicAscona, risuonano le note di Next Generation I. Alle 17.30, l'Ensemble di violoncelli del Conservatorio della Svizzera italiana, diretto da Claude Hauri, si esibirà in un suggestivo concerto open-air.
- La Chiesa Evangelica Riformata di Ascona propone Musica e parola. Alle 18, la voce di Rosa Spycher e il pianoforte di Valentin Sollberger interpreteranno opere di Debussy e poesie di Emily Dickinson, arricchite da letture.
- La Chiesa di Santa Maria della Misericordia accoglie per classicAscona il grande talento del pianista Arcadi con Volodos!. Alle 19.30, un imperdibile recital dedicato alle opere di Schubert e Chopin. Alle 18.45, introduzione con Davide Fersini alla Biblioteca del Papio.
- Al Teatro San Materno di Ascona va in scena Giovani Tracce. Alle 20.30, sei giovani danzatrici daranno vita a un rito contemporaneo, un viaggio alla ricerca di una personale primavera simbolo di rinascita e libertà.
Bellinzona e valli
- Ad Airolo debutta la prima edizione del Mercato Autunnale di Airolo. Dalle 9 in Via San Gottardo, vi aspettano bancarelle con prodotti locali e l'animazione musicale della Bandella del Ritom.
- Sempre ad Airolo, un'occasione unica per scoprire le grandi opere ingegneristiche con le Porte aperte cantiere secondo tubo Galleria San Gottardo a partire dalle 9.
- A Bellinzona, l'Arsenale - Cooperativa Area ospita La giornata antispreco! Inaugurazione Madame Frigo. Dalle 9, attività dedicate al riuso, scambio abiti e l'inaugurazione del primo frigorifero comunitario della città.
- L'arte trasforma gli spazi urbani con Bellinzona Secret Garden – Decoriamo con l’artista Yuri Catania. Dalle 9.30, la scalinata del Cinema Forum diventerà una vera e propria opera d'arte floreale.
- Al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, i più piccoli potranno sperimentare con la luce durante l'atelier gratuito CIANOTIPIA – ATELIER CREATIVO PER BAMBINI a partire dalle 10.
- L'Espocentro di Bellinzona si tinge dei colori del Sol Levante con il Japan Matsuri. Dalle 10.30, il più grande festival svizzero dedicato alla cultura giapponese vi aspetta con spettacoli tradizionali, workshop, cosplay e street food.
- I professionisti delle lingue si incontrano a Bellinzona per lo Stammtisch delle traduttrici e dei traduttori, un appuntamento informale in programma alle 12.
- Alla Bibliomedia di Biasca si impara a non sprecare con il Caffè Riparazione, riparare anziché buttare. Dalle 14, esperti dell'ACSI vi aiuteranno a riparare piccoli elettrodomestici e oggetti di uso quotidiano.
- Il Teatro Sociale di Bellinzona propone un divertente appuntamento per famiglie con Caos orchestrale a Bellinzona – concerto per famiglie. Alle 15, un viaggio musicale tra le peripezie sottomarine del Capitano Etienne.
- Sempre alla Bibliomedia di Biasca, il pomeriggio prosegue alle 17 con un'interessante conferenza sul tema dell'Obsolescenza programmata.
- A Bellinzona prosegue la XXI edizione del BABEL Festival. Dalle 18, una serata ricca di incontri letterari, conferenze e spettacoli dedicati al mondo della traduzione e della letteratura internazionale.
- La musica emergente è protagonista al Mercato Coperto di Giubiasco con il TicinoBands Live Contest 2026 & Plettro d’Oro. Dalle 18, dodici band locali si sfideranno a colpi di note.
- La Chiesa Parrocchiale di Airolo si riempie di armonie con il Concerto Corale Santa Cecilia. Alle 20, un'esibizione serale che vedrà protagonista la corale accompagnata da un quartetto di professionisti.
- La serata a Bellinzona si accende di energia al Bar Castello con il Concerto live con i Freddie & The Cannonballs, pronti a farvi ballare a partire dalle 21.
Domenica 20 settembre
Lugano e dintorni
- A Collina d'Oro prosegue la campagna Più gusto, meno spreco, dedicata alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare.
- Nel Centro Città di Lugano, dalle 9, rombano i motori con la 45esima edizione di Autonassa, che espone ben 166 vetture di 48 marchi diversi.
- Alle 10, al Parco Scherrer di Morcote, appuntamento con Scritture al Parco: Andrea Fazioli intervisterà Andrea Vitali per la presentazione del suo libro “Il piede nella fossa”.
- Sempre alle 10, il Parco Ciani di Lugano si anima con due eventi: il Mercato in Darsena e Il Giardino, un piccolo festival musicale gratuito nel Boschetto con musica dal vivo, street food e artigianato.
- Ad Arogno terza edizione della Festa delle Streghe alla Selva della Salute a Vissino, per celebrare l'equinozio d'autunno. Il programma va dalle 10 alle 18.
- A Massagno, in Via Motta, dalle 13 vi aspetta il Mercato delle pulci con articoli second hand, vintage, attività per bambini e un dj set dall'aria retrò.
- Al Museo in erba di Lugano, alle 14.15, le famiglie sono invitate all'Evento speciale: in famiglia “en plein air”, per dipingere all'aperto sul lungolago ispirandosi a Cézanne.
- La Chiesa di Santa Maria degli Angioli a Lugano ospita alle 15 il concerto Il Laudario di Cortona. Quando il Sacro incontra il Popolare | Armonioso incanto.
- Alle 16, al Centro Cittadella di Lugano, la 753ArteBellezza inaugura l'anno con la Philosophical performance, un intreccio di filosofia e musica al pianoforte.
- In Piazza Bernardino Luini a Lugano, sempre alle 16, prende il via la Don Li Cosmotonic Experience, un'immersione musicale e teatrale di sei ore.
- Infine, alla Sala Centro San Pietro di Gravesano, alle 17 si terranno i Racconti di solidarietà e amicizia, un viaggio attraverso testimonianze e progetti legati ad Haiti.
Mendrisiotto
- Gli amanti della corsa in montagna si danno appuntamento alle 9 a Capolago per lo Scenic trail, il Generoso Running Day che offre percorsi spettacolari fino alla vetta del Monte Generoso.
- Nel centro storico di Mendrisio, sempre dalle 9, si passeggia tra le bancarelle della 43esima Fiera dell'Antiquariato, Arte e Collezionismo.
- All'Oratorio di Riva San Vitale, alle 11, la popolazione è invitata a un Aperitivo Autunnale per celebrare l'arrivo della nuova stagione.
- Alle 11 si apre la mostra fotografica di Luca Piffaretti Controcorrente a Casa Pessina a Ligornetto.
- A LaFilanda di Mendrisio, alle 15.30, va in scena La Bella e la Bestia, uno spettacolo comico di narrazione per famiglie sul tema della diversità.
- Al Museo d'Arte di Mendrisio, alle 19, la Compagnia Tommaso Giacopini presenta Quattro linee rosse e una blu, uno spettacolo teatrale che riflette sul tempo e sulla memoria, in dialogo con le opere di Felice Varini.
Locarnese
- Al Posteggio MANOR di Ascona, dalle 9, torna il Mercatino Svuotacantine, un'ottima occasione per dare nuova vita agli oggetti inutilizzati all'insegna del riuso.
- Sempre ad Ascona, sul lungolago, dalle 9 si ammirano le vetture d'epoca dell'Ascona Classic Car Award 2026.
- Alla Scuola di Scultura di Peccia, alle 9, inizia il Corso: Fusione dei metalli, un'esperienza pratica con stagno, alluminio e bronzo.
- A Magadino, dalle 10, porte aperte e visite guidate al Forte Olimpio, per scoprire questa affascinante struttura militare della Prima guerra mondiale.
- In Piazza Grande a Locarno, dalle 11, esplode di colori e sapori la Festa dei popoli, una giornata multietnica con bancarelle, danze, musica e spettacoli da tutto il mondo.
- Al Centro Monte Verità di Ascona, alle 15, appuntamento per classicAscona con Musica e letteratura: Zora del Buono e Alain Claude Sulzer dialogano accompagnati da intermezzi musicali.
- Nel parco dell’Istituto per anziani San Carlo di Locarno, alle 15.30, si gusta un'ottima Castagnata con musica dal vivo.
- A Palazzo Branca Baccalà di Brissago, alle 17, Carolina Marcacci Rossi terrà una conferenza sulla Vita di Frida Kahlo attraverso i suoi dipinti., seguita da un buffet condiviso.
- Al Teatro San Materno di Ascona, alle 17, va in scena Giovani Tracce, uno spettacolo di danza contemporanea che esplora la ricerca di una personale primavera.
- Alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Locarno, alle 17, il pianista Ilya Shmukler si esibisce per la rassegna Costellazione giovani | Next Generation II nell'ambito di classicAscona.
- Sempre a Locarno, ma alla Chiesa San Francesco alle 18.30, i fratelli Lucas e Arthur Jussen suonano con la Camerata Salzburg in Nello specchio di Rossini per classicAscona.
- Al Loft di Losone, alle 19.30, ci si rilassa con la Soundhealing Meditation, un viaggio interiore attraverso le vibrazioni delle campane tibetane.
- All'Osteria La Fabbrica di Losone, alle 20, il percussionista Nicolas Monguzzi esplora la soglia tra suono e silenzio nell'evento Six O'Clock: Nicolas Monguzzi - Anjìng 安静.
Bellinzona e valli
- I mattinieri possono recarsi al Centro Pro Natura di Acquacalda alle 6.30 per l'escursione Inseguiamo il canto d'amore dei cervi, un'avventura all'alba per ascoltare il bramito del re dei boschi.
- A Biasca, dalle 8, i giovani ciclisti si sfidano nella spettacolare gara Mtb cross organizzata dal Velo Club Tre Valli.
- Nuovo appuntamento con Alla scoperta del mondo dei funghi alle 8.30 a San Bernardino (GR), iniziativa promossa dall’Ente Turistico Regionale del Moesano in collaborazione con il Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli.
- Torna l’appuntamento con Strada in Festa, mercato e attività su tutta la lunghezza della strada che unisce Piazza Grande a Giubiasco e Piazza Collegiata a Bellinzona
- A Bellinzona, dalle 9.30, la Scalinata Cinema Forum si colora con il Bellinzona Secret Garden, dove potrete aiutare l'artista Yuri Catania a decorare gli scalini con riproduzioni floreali.
- A Carena, dalle 9.30, partono le Visite guidate alla scoperta della Valle Morobbia, con un'escursione alle antiche miniere di ferro.
- Al Salone Olimpia di Airolo, dalle 10, si svolge Buongiornolistico, una giornata interamente dedicata al benessere e alle pratiche olistiche.
- All'Espocentro di Bellinzona, dalle 10.30, gli appassionati di cultura nipponica non possono perdersi il Japan Matsuri, tra workshop, street food ed esibizioni.
- Dalle 10.30 al Teatro Sociale/Tenda Babel a Bellinzona nuova giornata con Babel Festival: il programma di oggi prevede una lettura per bambini, a seguire conferenze e per concludere uno spettacolo teatrale.
- A partire dalle 11 Pranzo in azienda ad AgriDaMe a Lodrino, con intrattenimento, animali, truccabimbi e musica dal vivo.
- Alla Chiesa dei SS. Nazario e Celso di Corzoneso, alle 17, il Festival Ticino DOCG 2026 si chiude con un suggestivo concerto da camera per oboe, voce e arpa.
- La Sala Multiuso del Centro Civico di Arbedo ospita Kilimanjaro: la mia avventura sul tetto d’Africa, documentario fotografico di Elisa Zorzin.
- Alla Chiesa San Sebastiano di Bellinzona, alle 17, il Festival organistico Antegnati propone un concerto con virtuosi passaggi nel Rinascimento Veneziano.
- A Ca’ do Jazz a Bellinzona, alle 20, la stagione estiva si chiude in bellezza con il concerto FRANK SALIS & INTERNATIONAL SPECIAL GUEST.
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