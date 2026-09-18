Dal Sol Levante al rombo delle fuoriserie: un weekend che ti sorprende

SAVOSA - L'autunno ticinese entra nel vivo e ci regala un fine settimana letteralmente per tutti i gusti. Preparatevi a un weekend dove la cultura internazionale incontra le tradizioni locali: potrete viaggiare con la mente grazie ai grandi festival letterari e alle affascinanti atmosfere orientali, oppure fare un tuffo nel passato tra treni a vapore, mercatini dell'antiquariato e rombanti auto d'epoca. Non mancheranno le occasioni per riflettere sull'ambiente con giornate dedicate alla sostenibilità, ma anche per deliziare il palato tra degustazioni di vini nostrani e le prime, immancabili, castagnate in compagnia. Che siate amanti della grande musica classica, appassionati del jazz d'autore o nostalgici delle indimenticabili serate “anni 90”, l'Agendone di questa settimana ha esattamente ciò che fa per voi. Ecco il programma completo.