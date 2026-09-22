classicAscona: un tutto esaurito per i Barocchisti
Il concerto si è tenuto questa domenica presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Ascona, con la partecipazione speciale di Maurice Steger (flauto).
Il concerto si è tenuto questa domenica presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Ascona, con la partecipazione speciale di Maurice Steger (flauto).
ASCONA - Tutto esaurito ieri sera, 21 settembre, alla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Ascona per il ritorno de I Barocchisti al Festival classicAscona.
Protagonista, insieme all’ensemble diretto da Diego Fasolis, il flautista Maurice Steger, ospite d’eccezione e amico di lunga data del gruppo.
“Affetti & Plaisirs. 30 Anni Barocchisti” il titolo del concerto, dedicato al repertorio barocco per flauto dolce con musiche di Telemann, Giovanni Battista e Giuseppe Sammartini, Bach e Vivaldi.
Al fianco di Fasolis al clavicembalo, Duilio Galfetti e Fiorenza De Donatis ai violini, Luca Moretti alla viola, Mauro Valli al violoncello, Vanni Moretto al violone e Mauro Pinciaroli alla tiorba.
Steger ha sottolineato il particolare legame con Ascona e con la sua chiesa: «Qui si ha l’opportunità di suonare in una chiesa dove l’acustica e l’ambiente sono davvero speciali». Mentre su Fasolis ha aggiunto: «La sua direzione è come un film: noi stessi musicisti non sappiamo che cosa possa accadere il secondo dopo, e questo rende la musica incredibilmente viva e veramente autentica».
Nel pomeriggio, due classi della Scuola elementare di Ascona hanno assistito alla prova generale, vivendo il concerto in un clima di gioia e concentrazione.