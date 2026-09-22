classicAscona: un tutto esaurito per i Barocchisti

Steger ha sottolineato il particolare legame con Ascona e con la sua chiesa: «Qui si ha l’opportunità di suonare in una chiesa dove l’acustica e l’ambiente sono davvero speciali». Mentre su Fasolis ha aggiunto: «La sua direzione è come un film: noi stessi musicisti non sappiamo che cosa possa accadere il secondo dopo, e questo rende la musica incredibilmente viva e veramente autentica».