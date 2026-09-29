Da Julie Arlin a Mario Casella: torna la rassegna culturale

CAPRIASCA - Da ottobre 2026 ad aprile 2027 tornano a Tesserete gli appuntamenti di "Momenti d'incontro e d'autore" dedicati alla letteratura, alla cultura e ai temi d'attualità promossi dall'Ufficio cultura, eventi, sport e turismo del Comune di Capriasca. Il nuovo calendario prevede presentazioni di libri, incontri e conferenze con ospiti e temi diversi.