Da Julie Arlin a Mario Casella: torna la rassegna culturale
"Momenti d'incontro e d'autore" prende il via martedì 6 ottobre e si concluderà nel prossimo aprile
CAPRIASCA - Da ottobre 2026 ad aprile 2027 tornano a Tesserete gli appuntamenti di "Momenti d'incontro e d'autore" dedicati alla letteratura, alla cultura e ai temi d'attualità promossi dall'Ufficio cultura, eventi, sport e turismo del Comune di Capriasca. Il nuovo calendario prevede presentazioni di libri, incontri e conferenze con ospiti e temi diversi.
Ad aprire la stagione, martedì 6 ottobre, sarà Julie Arlin, che presenterà il suo nuovo libro "Là dove fa paura". Il romanzo segue il viaggio di Lea verso l'India: una fuga che si trasforma progressivamente in un percorso alla ricerca di se stessa. Tra mistero, amicizia, silenzi familiari e la ricerca di una persona scomparsa, la storia affronta con ironia e profondità il confronto con le proprie paure e con un passato irrisolto, fino al momento in cui smettere di scappare diventa inevitabile.
Il secondo appuntamento è in programma martedì 10 novembre con Valentina Grignoli, che presenterà il suo libro "Orme selvatiche".
La rassegna proseguirà nel 2027 con Bruno Giussani il 26 gennaio, Fabiano Alborghetti il 16 febbraio, Reto Ceschi il 3 marzo e Mario Casella il 7 aprile.
Tutti gli incontri si terranno di martedì alle 18.30 alle Scuole elementari Meleto di Tesserete e saranno moderati da Giancarlo Dionisio. Al termine è previsto un momento conviviale per incontrare gli ospiti e proseguire informalmente il dialogo.
Con la nuova edizione, il Comune di Capriasca intende offrire alla popolazione occasioni di incontro e approfondimento, dando spazio a esperienze, storie e punti di vista diversi, dalla letteratura ai temi della contemporaneità.