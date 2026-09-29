«Echi di eroi e demoni», l’OSI inaugura la nuova stagione tra miti e leggende

Al centro della prima parte sarà il Concerto n. 2 per violoncello di Dmitrij Šostakovič, affidato a Maximilian Hornung, già protagonista di OSI in Auditorio nel 2023. Composto nel tardo periodo dell'autore russo e dedicato a Mstislav Rostropovič, che ne fu il primo interprete, il concerto è caratterizzato da una dimensione meditativa e da un'espressività intima e sommessa. Hornung lo eseguirà sul violoncello del liutaio tedesco David Tecchler che suona da vent'anni.

Nella seconda parte Jérémie Rhorer, direttore, compositore e clavicembalista, guiderà l'OSI nell'«Orpheus» di Igor Stravinskij. Il balletto, espressione del periodo neoclassico del compositore, nacque dalla collaborazione con il coreografo George Balanchine, fondatore del New York City Ballet. Ad aprire la serata sarà invece la «Pavane» di Gabriel Fauré, compositore che ebbe anche un legame con il Ceresio: sulle sue rive completò, nei primi anni del Novecento, l'opera «Pénélope».