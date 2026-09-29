Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

«Echi di eroi e demoni», l’OSI inaugura la nuova stagione tra miti e leggende

L’OSI inaugura la stagione 2026/27 giovedì 1° ottobre al LAC: protagonisti Maximilian Hornung e Jérémie Rhorer, con musiche di Šostakovič, Stravinskij e Fauré.
«Echi di eroi e demoni», l’OSI inaugura la nuova stagione tra miti e leggende
TiPress
Fonte OSI
elaborata da Redazione
«Echi di eroi e demoni», l’OSI inaugura la nuova stagione tra miti e leggende
L’OSI inaugura la stagione 2026/27 giovedì 1° ottobre al LAC: protagonisti Maximilian Hornung e Jérémie Rhorer, con musiche di Šostakovič, Stravinskij e Fauré.

LUGANO - Raccontare attraverso il repertorio sinfonico miti antichi, leggende popolari e drammi profondamente umani. È il filo conduttore di «Echi di eroi e demoni», la stagione 2026/27 dell'Orchestra della Svizzera italiana, che si apre giovedì 1° ottobre al LAC con un programma dedicato a Šostakovič, Stravinskij e Fauré.

Il concerto inaugurale traduce subito in musica l'intento della stagione: ascoltare il repertorio sinfonico «come un grande racconto», spiega la direttrice artistica dell'OSI Barbara Widmer, «come un viaggio tra miti antichi, leggende popolari e drammi profondamente umani». A guidarlo saranno il violoncellista tedesco Maximilian Hornung e il direttore francese Jérémie Rhorer.

Al centro della prima parte sarà il Concerto n. 2 per violoncello di Dmitrij Šostakovič, affidato a Maximilian Hornung, già protagonista di OSI in Auditorio nel 2023. Composto nel tardo periodo dell'autore russo e dedicato a Mstislav Rostropovič, che ne fu il primo interprete, il concerto è caratterizzato da una dimensione meditativa e da un'espressività intima e sommessa. Hornung lo eseguirà sul violoncello del liutaio tedesco David Tecchler che suona da vent'anni.

Nella seconda parte Jérémie Rhorer, direttore, compositore e clavicembalista, guiderà l'OSI nell'«Orpheus» di Igor Stravinskij. Il balletto, espressione del periodo neoclassico del compositore, nacque dalla collaborazione con il coreografo George Balanchine, fondatore del New York City Ballet. Ad aprire la serata sarà invece la «Pavane» di Gabriel Fauré, compositore che ebbe anche un legame con il Ceresio: sulle sue rive completò, nei primi anni del Novecento, l'opera «Pénélope».

Prima del concerto, alle 18.30 nella Hall del LAC, Barbara Widmer e la responsabile di produzione Alessandra Origani presenteranno i primi cinque appuntamenti di OSI al LAC della stagione 2026/27. L'incontro è a ingresso libero e non richiede prenotazione.

Anche quest'anno, inoltre, tutti i concerti della stagione OSI - al LAC, al Docks e a Pentecoste - potranno essere raggiunti gratuitamente con i mezzi pubblici grazie all'accordo con RailAway FFS e la Comunità tariffale Arcobaleno.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
concerti dal vivolac luganoorchestra della svizzera italianašostakovičstravinskij
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
1 gior
30
185

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
1 gior
228

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
1 gior
46
79

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
LIVE
SVIZZERA
2 gior
38
132

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
28
53

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
17 ore
34
143

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
1 gior
80
186

La Fortezza si sgretola

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
1 gior
84
178

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
2 gior
19
93

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
20 ore
108
343

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù
LIVE
DERBY
2 gior
83
141

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
18 ore
15
39

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

Cosa accade, dopo la fine delle cose?
LIVE
CANTONE
3 gior
38

Cosa accade, dopo la fine delle cose?

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
22 ore
37
41

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla
LIVE
ITALIA
2 gior
35

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla

Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video
LIVE
CANTONE
3 gior

Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
15 ore
3
6

Elisa, fine della storia d'amore

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
1 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
2 gior
14
72

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne
LIVE
FRIBURGO
2 gior

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
1 gior
6
27

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
17 ore
8
69

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce
LIVE
CANTONE
2 gior
29

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
18 ore

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Sfonda un muretto in retromarcia
LIVE
MAGLIASO
2 gior
3
19

Sfonda un muretto in retromarcia

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni
LIVE
NAZIONALE
2 gior
7
26

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
20 ore

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Ageev e Kiselev costretti a lasciare la Svizzera e a tornare in Russia: «È la fine per noi»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
38
163

Ageev e Kiselev costretti a lasciare la Svizzera e a tornare in Russia: «È la fine per noi»

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
1 gior
14
60

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
2 ore
5
54

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»
LIVE
SERIE A
2 gior
8
30

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»

Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
28

Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
1 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
19 ore
5
49

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
93
155

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
LIVE
GERMANIA
1 gior
3

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

L'effetto Sannino dura un tempo
LIVE
PROMOTION LEAGUE
1 gior
8
35

L'effetto Sannino dura un tempo

Castelli o Fortezza?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
8
29

Castelli o Fortezza?

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
40
26

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità

L'ex Juve e Inter Pablo Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva
LIVE
ARGENTINA
2 gior
1
5

L'ex Juve e Inter Pablo Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva

Ginevra invade la Nazionale: «Non so cosa stia succedendo»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
1
10

Ginevra invade la Nazionale: «Non so cosa stia succedendo»

Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando
LIVE
CONFINE
2 gior
3
13

Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
4 ore

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Una grande «batosta» per Christoph Blocher
LIVE
SVIZZERA
1 gior
34
165

Una grande «batosta» per Christoph Blocher

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
4 gior
95
429

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

Franco svizzero, il ribasso è vicino alla fine? I segnali da seguire nelle prossime settimane
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Franco svizzero, il ribasso è vicino alla fine? I segnali da seguire nelle prossime settimane

Lavori in corso a Lugano
LIVE
HCL - L'ANALISI
23 ore
7
34

Lavori in corso a Lugano

Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti
LIVE
CONFINE
3 gior
14

Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti

ULTIME NOTIZIE AGENDA
Il Festival delle Marionette torna a incantare Lugano
LIVE
LUGANO
20 ore

Il Festival delle Marionette torna a incantare Lugano

Al Museo Casorella di Locarno un nuovo capitolo di BaseCamp
LIVE
LOCARNO
22 ore
6

Al Museo Casorella di Locarno un nuovo capitolo di BaseCamp

Brindiamo a un weekend che va...di corsa
LIVE
AGENDONE
4 gior
6

Brindiamo a un weekend che va...di corsa

ClassicAscona 2026: Bartoli, Gabetta e l'OSI protagonisti del weekend
LIVE
ASCONA
5 gior
1
3

ClassicAscona 2026: Bartoli, Gabetta e l'OSI protagonisti del weekend

classicAscona: un tutto esaurito per i Barocchisti
LIVE
ASCONA
6 gior
1

classicAscona: un tutto esaurito per i Barocchisti

50 anni (e 40 di musica) da celebrare insieme
LIVE
LUGANO
6 gior
4

50 anni (e 40 di musica) da celebrare insieme

Il "Primo Amore" di Mannarino sbarca a Zurigo
LIVE
ZURIGO
1 sett
2

Il "Primo Amore" di Mannarino sbarca a Zurigo

Dal Sol Levante al rombo delle fuoriserie: un weekend che ti sorprende
LIVE
AGENDONE
1 sett
4

Dal Sol Levante al rombo delle fuoriserie: un weekend che ti sorprende

Michela Giraud alla conquista di Lugano
LIVE
LUGANO
1 sett
1

Michela Giraud alla conquista di Lugano

Da Mozart ai fratelli Jussen per il debutto di classicAscona
LIVE
ASCONA
1 sett
3

Da Mozart ai fratelli Jussen per il debutto di classicAscona