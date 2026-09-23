ClassicAscona 2026: Bartoli, Gabetta e l'OSI protagonisti del weekend
Da venerdì a domenica spazio anche ai giovani talenti, tra concerti, Academy e appuntamenti dedicati al mito del San Gottardo.
Da venerdì a domenica spazio anche ai giovani talenti, tra concerti, Academy e appuntamenti dedicati al mito del San Gottardo.
ASCONA - ClassicAscona prosegue la sua 81ª edizione con un fine settimana ricco di appuntamenti. Da venerdì a domenica il programma propone infatti concerti sinfonici, opera, giovani talenti e iniziative che intrecciano musica, formazione e territorio.
Venerdì 25 settembre alle 19.30 torna l'Orchestra della Svizzera italiana nella chiesa di San Francesco a Locarno, per il suo unico appuntamento dell'edizione 2026. Sul podio il direttore Krzysztof Urbański, affiancato dal violinista serbo-francese Nemanja Radulović. In programma il Concerto per violino di Čajkovskij e la monumentale Sesta Sinfonia "Patetica".
Sabato 26 settembre, alla stessa ora, sarà la volta di Cecilia Bartoli, interprete di Orfeo ed Euridice di Gluck insieme ai Musiciens du Prince, sotto la direzione di Gianluca Capuano. Il concerto, già sold out, proporrà la rara versione parmense del 1769 di un'opera che ha segnato una svolta decisiva nella storia del teatro musicale.
Domenica 27 settembre alle 18.30 arriverà invece il momento del debutto dell'Artist in Residence Sol Gabetta, protagonista insieme alla Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Il programma accosta Schubert, Elgar e Brahms in una serata di ampio respiro sinfonico, che culminerà con la Prima Sinfonia del compositore tedesco.
Spazio ai giovani talenti
Accanto ai grandi concerti, classicAscona continua a dare spazio alle nuove generazioni. Venerdì 25 settembre alle 17.45, la rassegna Costellazione Giovani ospiterà alla Sala della Sopracenerina di Locarno la violinista Seohyun Kim, vincitrice del Concorso Tibor Varga 2023, accompagnata al pianoforte da Ryan Wang.
Sabato 26 settembre alle 17.30 il Lungolago di Ascona accoglierà invece un concerto open-air dell'Orchestra della Scuola del Conservatorio della Svizzera italiana, a ingresso libero. Completano il programma gli appuntamenti con gli studenti dell'Academy, che si esibiranno accanto a Maurice Steger e ai solisti de Il Pomo d'Oro sabato alle 16 nella Chiesa Nuova di Locarno e domenica 27 alle 11 nella chiesa di Arcegno.
Il mito del San Gottardo al Castello Visconteo
Domenica alle 15 il Castello Visconteo di Locarno ospiterà il secondo appuntamento della rassegna Musica e Letteratura, quest'anno dedicata al mito del San Gottardo, con gli scrittori Zora del Buono e Alain Claude Sulzer.
Ospite speciale sarà Rolf Bächtiger, ex costruttore di tunnel, che racconterà il lavoro sotterraneo, la lontananza da casa e l'isolamento nei cantieri delle gallerie.
Le sue testimonianze si alterneranno a letture di brani del romanzo e agli interventi musicali dei Solisti di fiati del Conservatorio della Svizzera italiana. L'evento sarà bilingue, con traduzione simultanea e letture in italiano a cura di Ariela Sarbacher.
Il programma dettagliato e i biglietti sono disponibili su classicascona.ch. I ticket possono essere acquistati anche alle casse serali. Inoltre, secondo disponibilità l'entrata gratuita sarà offerta ad apprendisti e studenti fino a 26 anni la sera del concerto.