Cerca e trova immobili
Segnalaci
ASCONA

ClassicAscona 2026: Bartoli, Gabetta e l'OSI protagonisti del weekend

Da venerdì a domenica spazio anche ai giovani talenti, tra concerti, Academy e appuntamenti dedicati al mito del San Gottardo.
ClassicAscona 2026: Bartoli, Gabetta e l'OSI protagonisti del weekend
classicAscona
Fonte classicAscona
elaborata da Redazione
ClassicAscona 2026: Bartoli, Gabetta e l'OSI protagonisti del weekend
Da venerdì a domenica spazio anche ai giovani talenti, tra concerti, Academy e appuntamenti dedicati al mito del San Gottardo.

ASCONA - ClassicAscona prosegue la sua 81ª edizione con un fine settimana ricco di appuntamenti. Da venerdì a domenica il programma propone infatti concerti sinfonici, opera, giovani talenti e iniziative che intrecciano musica, formazione e territorio.

Venerdì 25 settembre alle 19.30 torna l'Orchestra della Svizzera italiana nella chiesa di San Francesco a Locarno, per il suo unico appuntamento dell'edizione 2026. Sul podio il direttore Krzysztof Urbański, affiancato dal violinista serbo-francese Nemanja Radulović. In programma il Concerto per violino di Čajkovskij e la monumentale Sesta Sinfonia "Patetica".

Sabato 26 settembre, alla stessa ora, sarà la volta di Cecilia Bartoli, interprete di Orfeo ed Euridice di Gluck insieme ai Musiciens du Prince, sotto la direzione di Gianluca Capuano. Il concerto, già sold out, proporrà la rara versione parmense del 1769 di un'opera che ha segnato una svolta decisiva nella storia del teatro musicale.

Domenica 27 settembre alle 18.30 arriverà invece il momento del debutto dell'Artist in Residence Sol Gabetta, protagonista insieme alla Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Il programma accosta Schubert, Elgar e Brahms in una serata di ampio respiro sinfonico, che culminerà con la Prima Sinfonia del compositore tedesco.

Spazio ai giovani talenti
Accanto ai grandi concerti, classicAscona continua a dare spazio alle nuove generazioni. Venerdì 25 settembre alle 17.45, la rassegna Costellazione Giovani ospiterà alla Sala della Sopracenerina di Locarno la violinista Seohyun Kim, vincitrice del Concorso Tibor Varga 2023, accompagnata al pianoforte da Ryan Wang.

Sabato 26 settembre alle 17.30 il Lungolago di Ascona accoglierà invece un concerto open-air dell'Orchestra della Scuola del Conservatorio della Svizzera italiana, a ingresso libero. Completano il programma gli appuntamenti con gli studenti dell'Academy, che si esibiranno accanto a Maurice Steger e ai solisti de Il Pomo d'Oro sabato alle 16 nella Chiesa Nuova di Locarno e domenica 27 alle 11 nella chiesa di Arcegno.

Il mito del San Gottardo al Castello Visconteo
Domenica alle 15 il Castello Visconteo di Locarno ospiterà il secondo appuntamento della rassegna Musica e Letteratura, quest'anno dedicata al mito del San Gottardo, con gli scrittori Zora del Buono e Alain Claude Sulzer.

Ospite speciale sarà Rolf Bächtiger, ex costruttore di tunnel, che racconterà il lavoro sotterraneo, la lontananza da casa e l'isolamento nei cantieri delle gallerie.

Le sue testimonianze si alterneranno a letture di brani del romanzo e agli interventi musicali dei Solisti di fiati del Conservatorio della Svizzera italiana. L'evento sarà bilingue, con traduzione simultanea e letture in italiano a cura di Ariela Sarbacher.

Il programma dettagliato e i biglietti sono disponibili su classicascona.ch. I ticket possono essere acquistati anche alle casse serali. Inoltre, secondo disponibilità l'entrata gratuita sarà offerta ad apprendisti e studenti fino a 26 anni la sera del concerto.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
asconaconcertieventi ticinogiovani talentiorchestra
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
22
80

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»
LIVE
NEPAL
2 gior
11
109

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime
LIVE
MORBIO INFERIORE
2 gior
7

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
19 ore
11
80

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
60
151

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
1 gior
464

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
27
43

Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
LIVE
LUGANO
1 gior
20
104

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
5 ore
51
122

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

I furbetti dei sacchi neri non mollano
LIVE
CANTONE
2 gior
52

I furbetti dei sacchi neri non mollano

Avete visto Carla Bernasconi?
LIVE
CANTONE
2 gior

Avete visto Carla Bernasconi?

Arriva la discoteca solo per mamme
LIVE
LUGANO
2 gior

Arriva la discoteca solo per mamme

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri
LIVE
LOCARNO
2 gior
20
60

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri

Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»
LIVE
LUGANO
2 gior
83
65

Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»
LIVE
CANTONE
1 gior
2

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto
LIVE
ITALIA
3 gior
1
19

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
20 ore
11
28

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
21 ore
22
65

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale
LIVE
NAZIONALE
2 gior
28
88

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia
LIVE
GRECIA
2 gior

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
18 ore

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Auto in fiamme sulla cantonale
LIVE
BELLINZONA
1 gior
19
19

Auto in fiamme sulla cantonale

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi
LIVE
LUCERNA
2 gior
64
150

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford
LIVE
STATI UNITI
2 gior
23

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone
LIVE
SVIZZERA
1 gior
19

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
21 ore

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

Cercatore di funghi precipita da 20 metri
LIVE
ROVEREDO (GR)
3 gior
24
34

Cercatore di funghi precipita da 20 metri

Polemiche in Viale Olgiati
LIVE
BELLINZONA
2 gior
18
25

Polemiche in Viale Olgiati

Ecco perché c'è la paura dei camionisti
LIVE
CANTONE
1 gior
20
26

Ecco perché c'è la paura dei camionisti

«Mi sono procurato un certificato falso»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
96
123

«Mi sono procurato un certificato falso»

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
7 ore
20
36

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»
LIVE
LUCERNA
1 gior
19
52

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
LIVE
GRECIA
1 gior
1
16

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni
LIVE
GERMANIA
1 gior

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»
LIVE
CANTONE
1 gior
4
21

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler
LIVE
SVIZZERA
3 gior
30
117

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate
LIVE
LUGANO
1 gior
5
39

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
22 ore
14
46

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese
LIVE
CANTONE/CONFINE
1 gior
17
64

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi
LIVE
CANTONE
2 gior
36
151

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»
LIVE
CANTONE
1 gior
5

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California
LIVE
BALERNA
18 ore
2
31

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
18 ore
27
48

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
3 ore
1
38

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
LIVE
GERMANIA
1 gior

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto
LIVE
CANTONE
1 gior
17
45

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
7 ore
49

«Xhaka è stato un codardo»

Il Bellinzona esonera Francesco Pargalia
LIVE
ACB
2 gior
28
35

Il Bellinzona esonera Francesco Pargalia

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto
LIVE
LUGANO
1 gior
11
31

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto

«La vaccinazione è un fatto privato»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
49
100

«La vaccinazione è un fatto privato»

ULTIME NOTIZIE AGENDA
classicAscona: un tutto esaurito per i Barocchisti
LIVE
ASCONA
1 gior

classicAscona: un tutto esaurito per i Barocchisti

50 anni (e 40 di musica) da celebrare insieme
LIVE
LUGANO
1 gior
4

50 anni (e 40 di musica) da celebrare insieme

Il "Primo Amore" di Mannarino sbarca a Zurigo
LIVE
ZURIGO
3 gior
2

Il "Primo Amore" di Mannarino sbarca a Zurigo

Dal Sol Levante al rombo delle fuoriserie: un weekend che ti sorprende
LIVE
AGENDONE
5 gior
5

Dal Sol Levante al rombo delle fuoriserie: un weekend che ti sorprende

Michela Giraud alla conquista di Lugano
LIVE
LUGANO
6 gior
2

Michela Giraud alla conquista di Lugano

Da Mozart ai fratelli Jussen per il debutto di classicAscona
LIVE
ASCONA
6 gior
3

Da Mozart ai fratelli Jussen per il debutto di classicAscona

Il Jazz Cat Club debutta nel Sottoceneri
LIVE
MASSAGNO
1 sett

Il Jazz Cat Club debutta nel Sottoceneri

Chupito Club: una notte tra freestyle, Trap e giovani talenti
LIVE
BELLINZONA
1 sett
4

Chupito Club: una notte tra freestyle, Trap e giovani talenti

Il mondo arriva a Lugano (e le sue cucine a Riva San Vitale)
LIVE
AGENDONE
1 sett
2

Il mondo arriva a Lugano (e le sue cucine a Riva San Vitale)

Centro Culturale Chiasso: una stagione all’insegna della gioia
LIVE
CHIASSO
1 sett
1

Centro Culturale Chiasso: una stagione all’insegna della gioia