Brindiamo a un weekend che va...di corsa
Non solo StraLugano e Sagra dell'Uva del Mendrisiotto: prosegue classicAscona e si entra nel vivo degli appuntamenti a tema autunnale
Non solo StraLugano e Sagra dell'Uva del Mendrisiotto: prosegue classicAscona e si entra nel vivo degli appuntamenti a tema autunnale
SAVOSA - L'autunno ticinese entra nel vivo e porta con sé un fine settimana capace di accontentare davvero tutti. Gli amanti della grande musica avranno l'imbarazzo della scelta grazie a ospiti di caratura internazionale e prestigiose orchestre, mentre chi preferisce l'adrenalina e il movimento potrà prendere parte alla StraLugano, l'attesissima festa dello sport cittadino. Non mancheranno, ovviamente, i momenti dedicati alla riflessione e alla cultura, con incontri letterari, rassegne cinematografiche e opere teatrali come il “Guglielmo Tell”, senza dimenticare il calore delle piazze animate da mercati locali, degustazioni di formaggi alpigiani e le immancabili atmosfere di festa. E poi, con la Sagra dell'Uva del Mendrisiotto, si entra a pieno titolo nell'autunno!
Insomma, preparatevi a vivere un weekend all'insegna delle emozioni e della scoperta. Ecco il programma completo con il nostro Agendone.
Venerdì 25 settembre
Lugano e dintorni
- Alla Facoltà di Teologia di Lugano (Aula Multiuso) si tiene il colloquio filosofico Two Kinds of Determinism con Cristian Mariani, un'interessante riflessione tra fisica e filosofia. L'incontro inizia alle 16.30.
- Serata a ritmi in levare al Ristorante Hollywood Live Music di Lugano con la Reggae Night con la Easy Band e Blakk Jah. Il gruppo strumentale novarese e il cantante ghanese vi faranno ballare a partire dalle 21.
Mendrisiotto
- È il giorno del debutto della Sagra dell'Uva del Mendrisiotto: il programma prende il via alle 17.30. Tutti i dettagli sul sito ufficiale della manifestazione.
Locarnese
- Alla Scuola di Scultura di Peccia prende il via il Corso: Fusione dei metalli, un'esperienza pratica per imparare a lavorare stagno, alluminio e bronzo sotto la guida di Leto M. Meyle e Raphael Schneider. Si comincia alle 9.
- Al Museo Casa Rusca di Locarno apre le porte l'esposizione L’occhio dinamico. Traiettorie della percezione, visitabile a partire dalle 10 con tariffe agevolate in occasione del festival Crampi al Cuore.
- All'Agriturismo Saliciolo di Tenero si celebra la Festa d'autunno, una giornata dedicata agli over 60 con pranzo in compagnia e l'immancabile gioco della tombola. L'appuntamento è alle 12.
- Alla Rud Bir di Gordola scatta la September Fest alla Rudbir di Gordola. A partire dalle 17 vi aspettano birra artigianale, brezel bavaresi, lo spettacolo del Mago Cavadini e un dj set esplosivo per una serata all'insegna del divertimento.
- In Via d'Alberti a Locarno si tiene la Festa del Quartiere Campagna. Dalle 17, portate qualcosa da mangiare e da bere per condividere una cena in allegria con amici e vicini di casa.
- Al Collegio Papio di Ascona risuonano le note di Costellazione giovani | Next Generation IV. Alle 17.45 si esibirà la talentuosa violinista Seohyun Kim, accompagnata al pianoforte da Ryan Wang, con musiche di Brahms, Strauss e Ravel.
- A Locarno prende il via la quarta edizione del Crampi al cuore festival. A partire dalle 19, la città si animerà con performance, musica, arti visive e pratiche partecipative diffuse tra Casa Rusca, la Biblioteca Cantonale e altri luoghi storici.
- All'Aula magna del CPT di Locarno, alle 19, si terrà Collettività in movimento: un viaggio attraverso la democrazia, una serata di presentazione di un progetto estivo con libro, video e un confronto aperto sui temi democratici.
- La Chiesa San Francesco di Locarno ospita, nell'ambito di classicAscona, l'attesissimo concerto Pathétique. Alle 19.30 l'Orchestra della Svizzera italiana, diretta da Krzysztof Urbański, accompagnerà il virtuoso violinista Nemanja Radulović in un emozionante programma dedicato a Čajkovskij.
- Al PalaCinema di Locarno va in scena La Notte del Cortometraggio 2026 - Locarno, una maratona di proiezioni di corti svizzeri e internazionali che prenderà il via alle 20.15.
- La Chiesa di Gordola accoglie il Concerto del coro Calicantus diretto da Mario Fontana. L'esibizione, in programma alle 20.30, è a scopo benefico per sostenere le popolazioni colpite dall'inondazione in Nepal.
- Al cinema GranRex di Locarno, per la rassegna dedicata a Mads Mikkelsen, verrà proiettata la commedia nera The last Viking - Rassegna Mads Mikkelsen (Mio fratello è un vichingo). Inizio alle 20.30.
- Al locale Tesoro 25.75.14.41 di Locarno la serata si accende con la Live music Luca Fellaz. Il secondo set musicale vi aspetta a partire dalle 21.
Bellinzona e valli
- Dalle 12 al Dazio Grande di Rodi-Fiesso Finissage della mostra di Andrea Muheim, con la presenza dell'artista.
- Al Teatro Sociale di Bellinzona si alza il sipario sulla Presentazione stagione 2026-2027 Teatro Sociale Bellinzona. Dalle 18 potrete scoprire il nuovo cartellone con interventi di artisti e istituzioni, seguiti da un rinfresco.
- Al Centro Ciossetto di Sementina si fa festa con l'Associazione emiliano romagnola - Festeggiamenti 35° dalla fondazione (e il correlato appuntamento 35° Associazione Emiliano Romagnola Ticino). Dalle 18.30 potrete gustare piadina e gnocchi fatti in casa, seguiti alle 20 dallo spettacolo di danza de “I Ragazzi dei 7 Crociari” e dalla musica dal vivo di Settimio Corzani.
- Alla BiblioBaobab di Bellinzona, Sonia Paredes Velorio presenta Custodire il sacro, preservare la memoria, un incontro dedicato al retablo ayacuchano e all'identità delle Ande. L'appuntamento è alle 18.30.
Sabato 26 settembre
Lugano e dintorni
- E a proposito di corsa, per tutto il giorno le strade della città saranno animate dalla ventesima edizione della StraLugano 2026, con percorsi per ogni livello a partire dalle 9. Qui, per ogni evenienza, il dettaglio delle strade chiuse alla circolazione. Per il programma dettagliato e le informazioni c'è il sito ufficiale.
- La Biblioteca cantonale di Lugano ospita l'incontro Anna Felder, una mattinata di letture e testimonianze dedicate alla scrittrice a partire dalle 10.
- Alle 10 a Savosa apre le porte Fuori di Zucca, il primo villaggio delle zucche in Ticino.
- In Riva Caccia apre le porte la Tel Quel Gallery con l'inaugurazione della mostra Giant Steps. A six-month recap, un'esposizione che riunisce le opere di tre giovani artisti a partire dalle 14.
- Art Walks, in programma a partire dalle 14 dal Palazzo dei Congressi di Lugano, è una passeggiata alla scoperta delle gallerie d'arte e della street art cittadina.
- Al Museo in erba di Lugano, spazio alla creatività con Open Lab: famiglie in gioco, un laboratorio per esplorare materiali insoliti a partire dalle 14.15.
- A Villa Saroli, la Casa della Letteratura per la Svizzera italiana propone un incontro con la scrittrice Isabelle Flükiger per presentare il suo romanzo-inchiesta Une Suisse au noir. Sul lavoro nero in Svizzera alle 16.30.
- Spostandoci nel Luganese, il Teatro di Banco accoglie l'Incontro con Olmo Cerri, che presenterà il documentario “Non ho l'età” alle 17.
- Al Teatro Foce di Lugano va in scena Hydra, uno spettacolo multidisciplinare della compagnia Grande Giro che riflette sulla crisi ecologica e sull'acqua. Si parte alle 20.30. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Per gli amanti della musica, il palco di Jazz in Bess a Lugano si anima con La Jam Session mensile. La serata inizia alle 20.30 con un prologo del trio di Lorenzo Erra, per poi aprire il palco a tutti i musicisti.
- La Chiesa San Nicolao a Lugano Besso risuonerà di voci per Besso in... canto, un concerto corale che vedrà protagonisti il Coro Val Genzana e il Coro Nigritella alle 20.45.
- Serata all'insegna delle risate al Ristorante Hollywood Live Music di Lugano con il Mike Casa Comedy Show, dove il popolare comico si esibirà in italiano alle 21.
- Al Cerchio 91 di Lugano si festeggia con 50 Years 40 Behind the Decks, un party dedicato all'anniversario del dj Andrea Festa a partire dalle 21.30.
Mendrisiotto
- Prosegue, a partire dalle 9, la programmazione della Sagra dell'Uva del Mendrisiotto. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale.
- Al m.a.x. museo di Chiasso, grandi e piccini potranno mettersi alla prova con il Laboratorio didattico per bambini e adulti: Giochiamo a progettare, creando il proprio bozzetto di manifesto a partire dalle 15.
- La Libreria al Ponte di Mendrisio ospita la Premiazione del Concorso 20anniAlPonte alle 17, con la partecipazione di giudici d'eccezione e un intermezzo musicale.
- Un'esperienza magica vi attende in vetta al Monte Generoso con la Dinner Fiore di pietra. A partire dalle 19, potrete godervi una cena a lume di candela con musica dal vivo in uno scenario mozzafiato a Capolago.
Locarnese
- In Piazza Grande a Locarno torna il Mercato prodotti locali, un'ottima occasione per degustare e acquistare le eccellenze del territorio direttamente dai produttori a partire dalle 9.
- Sulla collina tra Tegna e Verscio si celebra la Festa di S. Anna. All'Oratorio di Sant'Anna vi aspettano la Santa Messa alle 10, seguita da un aperitivo e un pranzo a base di maccheroni al ragù.
- Al Museo Casa Rusca di Locarno, porte aperte per la mostra L’occhio dinamico. Traiettorie della percezione, visitabile a partire dalle 10 con tariffe agevolate.
- Il Centro Elisarion di Minusio inaugura la sua nuova esposizione con il Vernissage mostra L'épistolière alle 11.
- Al Castello del Sole di Ascona, un suggestivo concerto all'aperto vi attende con Spiaggia Castello del Sole | Musica & Piacere. Il duo georgiano Nini Nutsubidze e Giorgi Gigashvili si esibirà alle 12.
- La Chiesa di Santa Maria Assunta a Locarno ospita il concerto Next Generation V | Accademia Barocca di Ascona, diretto da Maurice Steger, alle 16.
- Sul suggestivo Lungolago di Ascona, i giovani talenti si esibiranno nel concerto open-air Next generation VI alle 17.30.
- La Chiesa Evangelica Riformata di Ascona propone Musica e parola, un momento di riflessione in memoria di San Francesco d'Assisi accompagnato dal duo di violoncello e pianoforte alle 18.
- Al Boccio Bar di Brissago si respira aria bavarese con l'Oktoberfest, tra stinco di maiale, birra e tanta musica a partire dalle 18.
- All'Hotel La Palma au Lac di Locarno-Muralto, gli amanti del ballo potranno scatenarsi con la Serata Boogie Woogie a partire dalle 18.30.
- Il centro storico di Locarno si anima con il Crampi al cuore festival. A partire dalle 19, Casa Rusca e altri luoghi storici ospiteranno performance, musica e arti visive in un affascinante mix di archeologia e sintetizzatori.
- Al Teatro Paravento di Locarno va in scena Guglielmo Tell per la scuola, un adattamento ironico e dissacrante dell'opera di Max Frisch, alle 19.
- La Chiesa San Francesco di Locarno farà da cornice all'opera Orfeo ed Euridice. La celebre Cecilia Bartoli interpreterà il ruolo di Orfeo nella rara versione di Parma del 1769, a partire dalle 19.30 per classicAscona.
- Al Teatro Dimitri di Verscio, Henry Camus vi condurrà in un viaggio tra musica e stand-up comedy con lo spettacolo Il lato oscuro della musica alle 20.
Bellinzona e valli
- A Bellinzona, il Teatro Oratorio invita tutti alle Porte aperte del Teatro alla Murata, una giornata ricca di animazioni, musica e teatro a partire dalle 9.
- Per gli appassionati di ciclismo, il Velo Café di Giubiasco organizza la seconda edizione della Velo Café Gravel Race a partire dalle 9, con gare, test bike e tanta festa.
- A Grono (GR) alle 11, inaugurazione della storica carrozza della Funicolare San Salvatore, che farà bella mostra di sé sul piazzal della Fratelli Censi SA. Saranno presenti i rappresentanti della Funicolare San Salvatore e dei Municipi di Lugano, Paradiso e Grono.
- Dalle 12 al Dazio Grande, a Rodi-Fiesso, finissage della mostra di Andrea Muheim, con visita guidata con l'artista alle 18.
- A Corzoneso Piano, si parte dall'oratorio di San Remigio per la Passeggiata guidata Progetto Carbonaie alle 14, un tuffo nella storia e nelle tradizioni locali.
- La Domus Poetica di Bellinzona apre le porte alla Mostra fotografica 'C’era una volta il tempo per fotografare', visitabile a partire dalle 15.
- Al Dazio Grande a Rodi-Fiesso, alle 16, Parole che brillano per te, laboratorio di Caviardage con Giulia Clerici-Cariboni.
- Sempre alla Domus Poetica di Bellinzona, l'arte visiva incontra le note con l'Evento musicale con Silvia Zabarella, che improvviserà melodie ispirate alle fotografie esposte alle 17.
- A Corzoneso, presso la Casa Rotonda, si terrà l'Inaugurazione Progetto Carbonaie alle 17.30, per celebrare questo nuovo itinerario culturale.
- Al Ciossetto di Sementina, serata all'insegna della musica italiana con il concerto degli Aironi Bianchi - Cover band Nomadi. Si inizia alle 18.30 con l'apertura delle casse e la possibilità di gustare piadine romagnole.
- Al Centro POLI di Olivone, in Valle di Blenio, risuoneranno le note dei Concerti sinfonico nelle valli, un evento unico che unisce l'Orchestra Vivace della Riviera e l'Orchestra da Camera del Locarnese alle 20.30.
- Al Teatro Sociale di Bellinzona, il blues prende vita con il concerto di Kenny 'Blues Boss' Wayne. L'artista canadese, con il suo pianoforte e la sua voce raffinata, salirà sul palco alle 20.45.
- Porte aperte al Teatro alla Murata (Salita alla Motta 14) di Bellinzona, con visita nella struttura e diverse attività lungo tutto l'arco della giornata. Si inizia alle 9.
Domenica 27 settembre
Lugano e dintorni
- Prosegue, a partire dalle 7 e per tutta la giornata, la ventesima edizione della StraLugano 2026 - XX Edizione, con gare podistiche per tutte le età lungo le strade della città. Programma e informazioni sul sito ufficiale.
- Al Parco del Tassino di Lugano (e non al Parco Ciani come inizialmente comunicato), dalle 8.30 alle 12, il Gruppo Paraplegici Ticino e il Gruppo Aerostatico Ticino offrono un Volo ancorato accessibile in mongolfiera gratuito e aperto a tutti.
- In Piazza Riforma a Lugano, a partire dalle 9, parte un'avvincente Caccia al tesoro straLugano 2026 tra le vie del centro per salvare la celebre corsa da un misterioso sabotaggio.
- Sulla Terrazza Belvedere del Parco Scherrer di Morcote, alle 10, lo scrittore Andrea Fazioli dialogherà con Andrea Vitali per presentare il suo nuovo romanzo “Il piede nella fossa” nell'ambito dell'incontro A Morcote Andrea Vitali presenta il suo libro.
- Alle 10.30 all'Atelier MASI di Lugano un appuntamento per le Domeniche al museo alla scoperta della mostra di Umberto Boccioni. Prevendita sul sito del LAC.
- Sempre al Parco Scherrer di Morcote, a partire dalle 11, si terranno delle Visite guidate gratuite – Parco Scherrer in italiano e tedesco alla scoperta delle bellezze e della storia del luogo.
- Torniamo al LAC di Lugano: alle 11 Hall in musica con un recital di violoncello, a ingresso gratuito.
- Sul Lungolago di Brusino Arsizio, alle 15, si terrà il Concerto di S. Michele con l'esibizione della Filarmonica Comunale di Riva San Vitale in occasione della festa patronale.
- Al Teatro Foce di Lugano, alle 17, va in scena lo spettacolo Hydra della compagnia Grande Giro, un'ode all'acqua tra mito e crisi ecologica. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Parco comunale CD3 di Bioggio, alle 17.30, lo scrittore e giornalista Franco Faggiani sarà protagonista di un Incontro con Franco Faggiani sui temi della natura e del cammino.
Mendrisiotto
- Ultima giornata per la Sagra dell'Uva del Mendrisiotto, a partire dalle 9 e fino alle 18. Programma completo sul sito ufficiale.
- All'Hotel Touring di Chiasso, alle 10.30, il Tommy Bradascio quartet si esibirà nella 6a jazz matinée del Mendrisiotto jazz club, esplorando le diverse sfumature dello swing.
- Nel suggestivo Chiostro dei Serviti a Mendrisio, alle 15, la Civica Filarmonica terrà il Concerto della Civica Filarmonica di Mendrisio per il 75.o della Sagra dell’Uva.
Locarnese
- In Piazza a Cevio, dalle 10, prende vita Alpigiani in piazza - Formaggi Alpe Vallemaggia, una giornata dedicata ai sapori alpini con mercato, polenta dalle 12.30 e musica dal vivo.
- Al Museo Casa Rusca di Locarno, dalle 10, è possibile visitare la mostra L’occhio dinamico. Traiettorie della percezione con tariffe agevolate.
- Alle Isole di Brissago, a partire dalle 10.10, torna la giornata del racconto Isole in fabula dedicata ai semi, con letture itineranti nel verde per tutta la famiglia.
- Nella Chiesa di Sant’Antonio Abate ad Arcegno, alle 11, si terrà il concerto finale Next generation VII | Accademia Barocca di Ascona con gli studenti diretti da Maurice Steger.
- Alla Pista GOKART di Magadino, dalle 11, grande festa per il GO-KART Kids Day con animazioni, esibizioni di kart d'epoca e workshop per celebrare il 50esimo anniversario della struttura.
- Al Castello Visconteo di Locarno, alle 15, la scrittrice Zora del Buono e i Solisti di fiati del Conservatorio della Svizzera italiana daranno vita a un suggestivo viaggio tra note e parole intitolato Castello Visconteo | Musica e letteratura.
- Allo Spazio ELLE di Locarno, alle 15, pomeriggio all'insegna della danza con il Concerto Balfolk con l’Air Inconnu, che prevede stage e musica dal vivo.
- Nella Chiesa San Michele di Ascona, alle 17, l'ensemble La Reverdie proporrà Cavalieri, dame e sparvieri, un affascinante concerto di musica medievale tra sacro e profano.
- Al Teatro Paravento di Locarno, alle 17, va in scena Guglielmo Tell per la scuola, una rilettura ironica e dissacrante del mito svizzero.
- Nella Chiesa di San Quirico a Minusio, alle 17, si terrà l'appuntamento Musica antica a San Quirico: Joshua e Chiara Stauffer con un concerto di violino barocco e tiorba.
- Al Teatro Dimitri di Verscio, alle 18, va in scena Vergissmeinnicht. Una revue involontaria, una scintillante e tragicomica rivista in lingua tedesca sul desiderio di fama e il fallimento.
- Nella Chiesa San Francesco di Locarno, alle 18.30, la celebre violoncellista Sol Gabetta si esibirà in Tempesta e desiderio | Sol Gabetta I accompagnata dalla Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Un concerto che fa parte del programma di classicAscona.
- Nel centro storico di Locarno prosegue per tutto il giorno il Crampi Al Cuore Festival 2026, evento interdisciplinare dedicato all'incontro tra arti visive, musica e performance.
Bellinzona e valli
- Dalle 9 all'Aerodromo di Ambrì avrà luogo la 13esima edizione della Giornata Agricola Leventinese e la 35esima edizione della Rassegna dei formaggi leventinesi.
- Alle 10, nell'ambito del finissage della mostra di Andrea Muheim, passeggiata al Passo Predèlp e posa della copia in bronzo della pietra prelevata in loco per l’esposizione.
- Al Teatro Tan di Biasca, alle 17, un nonetto tra jazz e fiati darà voce alle leggende e alle fiabe della Svizzera italiana in un affascinante viaggio musicale intitolato Che roba & il fiato delle alpi.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!