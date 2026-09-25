Brindiamo a un weekend che va...di corsa

SAVOSA - L'autunno ticinese entra nel vivo e porta con sé un fine settimana capace di accontentare davvero tutti. Gli amanti della grande musica avranno l'imbarazzo della scelta grazie a ospiti di caratura internazionale e prestigiose orchestre, mentre chi preferisce l'adrenalina e il movimento potrà prendere parte alla StraLugano, l'attesissima festa dello sport cittadino. Non mancheranno, ovviamente, i momenti dedicati alla riflessione e alla cultura, con incontri letterari, rassegne cinematografiche e opere teatrali come il “Guglielmo Tell”, senza dimenticare il calore delle piazze animate da mercati locali, degustazioni di formaggi alpigiani e le immancabili atmosfere di festa. E poi, con la Sagra dell'Uva del Mendrisiotto, si entra a pieno titolo nell'autunno!