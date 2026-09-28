Al Museo Casorella di Locarno un nuovo capitolo di BaseCamp

«Crediamo che dall’incontro tra universi differenti possano emergere nuovi linguaggi e modi di creare», spiega la co-curatrice Justine Stella Knuchel, accanto ad Athina Sanvido.

BaseCamp, arrivato alla settima edizione, è un laboratorio che crea comunità temporanee di artisti, tra mostre, laboratori e attività pubbliche gratuite. La mostra sarà visitabile fino al 10 gennaio 2027, dal martedì alla domenica e giorni festivi dalle 10 alle 16.30.