Al Museo Casorella di Locarno un nuovo capitolo di BaseCamp
"A Garden is a Choir" sarà visitabile da domenica 4 ottobre al 10 gennaio 2027
LOCARNO - Dal 4 ottobre il Museo Casorella di Locarno ospita "A Garden is a Choir", mostra nata nell’ultima edizione del Locarno Film Festival all’interno di BaseCamp, iniziativa interdisciplinare di ricerca artistica. L’esposizione riunisce artiste e artisti svizzeri e internazionali, presentando anche nuove opere sviluppate per il museo e in dialogo con il territorio.
Il vernissage è previsto domenica 4 ottobre alle 16.30, seguito da una performance dell’artista Surani. L’allestimento mette al centro il confronto tra individualità e collettività, restituendo un processo artistico in evoluzione nato dagli scambi tra i partecipanti a BaseCamp.
«Crediamo che dall’incontro tra universi differenti possano emergere nuovi linguaggi e modi di creare», spiega la co-curatrice Justine Stella Knuchel, accanto ad Athina Sanvido.
BaseCamp, arrivato alla settima edizione, è un laboratorio che crea comunità temporanee di artisti, tra mostre, laboratori e attività pubbliche gratuite. La mostra sarà visitabile fino al 10 gennaio 2027, dal martedì alla domenica e giorni festivi dalle 10 alle 16.30.
Tra i partecipanti: Sarah Baumgartner, Martina Casey, Ishita Chakraborty, Caterina De Nicola, Guerrilla Spam, Hongxi Li & Lulu Wang, Makalab & Miriam Goi, BaseCamp Library, Martino Santori, Marie Verdeil, oltre ai partecipanti alla residenza BaseCamp. La mostra è organizzata con la Città di Locarno.